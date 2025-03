Otranto celebra “La Giornata dell’Inclusione” con l’inaugurazione delle nuove pedane accessibili

Un passo concreto verso l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti. Domenica 16 marzo, a partire dalle ore 10:30, presso il Bocciodromo Comunale di Otranto, si terrà La Giornata dell’Inclusione, un evento speciale dedicato all’accessibilità e allo sport per tutti.

Organizzata dalla Bocciofila di Otranto, con il patrocinio del Comune di Otranto, della Federazione Italiana Bocce (FIB), del CONI, di Special Olympics Puglia, del CIP Puglia e di Sport e Salute, l’iniziativa segna un momento importante per la comunità: l’inaugurazione ufficiale delle nuove pedane per persone con disabilità, un progetto che promuove l’inclusione e l’abbattimento delle barriere nello sport. Un programma ricco di momenti istituzionali e sportivi.

L’evento prenderà il via alle ore 10:00 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 10:30 dai saluti istituzionali delle autorità presenti. Alle 11:00, spazio agli interventi tematici sull’accessibilità negli spazi pubblici, con la partecipazione di un ospite d’eccezione, esperto di inclusione e diritti delle persone con disabilità.

Seguirà la testimonianza dell’atleta paralimpico Angelo Greco, che racconterà la sua esperienza nel mondo della boccia paralimpica. Il momento clou sarà la cerimonia di inaugurazione alle ore 11:30, con il taglio del nastro e una dimostrazione pratica dell’utilizzo delle nuove pedane. A seguire, una partita dimostrativa di bocce con la partecipazione di atleti con disabilità, per sottolineare l’importanza dello sport come strumento di aggregazione e crescita personale. L’evento si concluderà alle ore 13:00 con un rinfresco e un momento conviviale aperto a tutti. Tutta la cittadinanza, le scuole, le associazioni del territorio e le famiglie sono invitate a partecipare a questa giornata di festa, condivisione e inclusione, che rappresenta un significativo traguardo per Otranto e per lo sport accessibile a tutti.