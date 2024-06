Con la cerimonia dell’alzabandiera, parte ufficialmente la stagione 2024 del progetto “Io Posso”

Domani 30 giugno, alle ore 18.00, presso il lido “La Terrazza – Tutti al Mare” a San Foca, si svolgerà l’inaugurazione della stagione estiva balneare 2024 con la cerimonia dell’alzabandiera e l’avvio ufficiale delle attività. L’evento vedrà la partecipazione di ospiti, rappresentanti istituzionali, volontari, personale, partners e di tutti gli amici dell’Associazione “Io Posso”.

Come già comunicato, anche quest’anno, è stato firmato il protocollo d’intesa con cui è stata rinnovata la collaborazione fra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l’Associazione 2HE-Center For Human Health and Environment, in base alla quale, dal 15 giugno all’1° settembre 2024, il personale appartenente ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro e il personale della Questura di Lecce, muniti di brevetto di salvamento, presteranno servizio di assistente bagnante alle persone con disabilità presso la spiaggia di San Foca – località “fontanelle” – lido La Terrazza “Tutti al mare”.

Il progetto è partito nel 2017 da un’idea dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, affetto da una grave patologia invalidante che lo aveva costretto su una sedia a rotelle il quale, nonostante tutto, aveva conservato entusiasmo per la vita tanto da realizzare, insieme alla moglie Giorgia Rollo, una struttura balneare dotata di tutti gli ausili necessari per l’ingresso sicuro e gratuito al mare attraverso un tratto di spiaggia accessibile per bagnanti con disabilità anche gravi (immobilizzati, tetraplegici anche collegati a macchinari di respirazione assistita).

Lo scopo è quello di far trascorrere alle persone colpite da malattie neuromotorie invalidanti una giornata al mare all’insegna del relax, avendo accanto i propri cari, in tutta sicurezza.

All’interno delle postazioni ombreggiate, oltre al personale sociosanitario di assistenza e ai bagnini adeguatamente formati saranno disponibili tutti i servizi gratuiti del format: ausili per la balneazione, sollevatore, apparecchi elettromedicali di back-up, toilette, anche con doccia e acqua calda, oltre a diverse tipologie di sedie, per venire incontro alle varie esigenze degli utenti.La stagione 2024 è partita da San Foca il 15 giugno scorso e adesso interesserà le strutture di Gallipoli, presso l’Ecoresort le Sirené, e Porto Cesareo, angolo via Pellico, che apriranno dal 1° luglio p.v. fino al 1° settembre.

La spiaggia IO POSSO di San Foca (lungomare Matteotti) metterà a disposizione otto postazioni, con apertura tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00.

La spiaggia di Gallipoli (presso l’Ecoresort Le Sirenè – SP239) quattro postazioni, dalle 9.30 alle 13.30.

Quella di Porto Cesareo (angolo via Pellico) offre quattro postazioni, dalle ore 9.30 alle 19.00.

Per accedere alle spiagge di “Io Posso” è necessario prenotare: