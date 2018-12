La Scuola di Polizia Locale Regionale di Lecce è realtà. Oggi il taglio del nastro

Promuovere la realizzazione di un sistema permanete di informazione riservata agli operatori di Polizia Locale, anche al di là dei confini regionali, per l’accesso ai ruoli, per la qualificazione e l’aggiornamento professionale e per gli avanzamenti di carriera. Sono questi gli scopi della “Scuola Regionale di Polizia Locale” che da oggi, a Lecce, è realtà.

Costituita con Delibera della Giunta Regionale nr. 1701 del 26 settembre 2018, in ossequio a quanto previsto dalla Legge Regionale 37/2011 di riforma dell’Ordinamento della Polizia Locale, questa istituzione è un organismo interno posto alle dipendenze della Segreteria generale della Presidenza regionale ed è coordinata dal Dirigente della Sezione “Sicurezza del cittadino, delle politiche per la migrazione e antimafia sociale” e, nella mattinata di oggi, presso il Comando di Viale Rossini si è svolto il taglio del nastro.

“L’inaugurazione della sede operativa di Lecce, rappresenta un momento importante per tutte le polizie locali regionali, perché dà, finalmente, concretezza a un’ambizione antica, ma soprattutto perché rappresenta la risposta tanto attesa a un’esigenza reale, quella, cioè, di avere una struttura permanente che offra opportunità qualificate di formazione agli operatori”, ha affermato il Comandante della Polizia Locale di Lecce, Colonnello Donato Zacheo.

“Non posso fare a meno di rivolgere un pensiero all’amico Nicola Marzulli, già Comandante della Polizia Locale di Bari, che ha condiviso con noi questo percorso e che, purtroppo, non ha potuto vedere realizzato il suo sogno”.

Numerose le personalità presenti alla cerimonia di inaugurazione tra loro si possono annoverare: il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta; Il Procuratore Generale di Lecce, Vincenzo Maruccia; i procuratori capo di Lecce e Brindisi, Leonardo Leone De Castri e Antonio De Donno; il Procuratore Aggiunto di Lecce, Guglielmo Cataldi; l’Assessore Regionale, Loredana Capone; il Presidente della Provincia, Stefano Minerva e il Sindaco, Carlo Salvemini.

“Oggi celebriamo l’inaugurazione della sede – l’inizio di questa nuova esperienza, ma da domani saremo nuovamente al lavoro per fare sì che questa scuola prenda corpo, così come nelle nostre intenzioni, con un programma di corsi adeguato alle esigenze di tutti i comandi”; prosegue Zacheo.

“Il primo appuntamento sarà l’organizzazione dei corsi di formazione per l’acquisizione dei gradi di ispettore.

Ringrazio il Governatore di Puglia Michele Emiliano e il vicepresidente Nunziante che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto. Con loro anche il Procuratore Capo Leonardo Leone De Castri e il suo predecessore, Cataldo Motta, per la disponibilità sempre dimostrata e Sua eccellenza il Prefetto che rappresenta un punto di raccordo tra tutte le polizie locali della provincia e il Sindaco Salvemini per aver autorizzato quale sede della scuola il Comando di Viale Rossini.

In ultimo, ma non ultimo, mi preme fare un sentito ringraziamento alla segreteria e a tutto lo staff giuridico per l’impegno profuso per realizzare questo progetto senza lesinare tempo”.