Incendi nelle campagne, nel 2025 roghi raddoppiati. A Maglie il laboratorio per una nuova prevenzione

I numeri non lasciano spazio a interpretazioni: la provincia di Lecce sta affrontando una trasformazione drammatica del proprio territorio. Quello che un tempo era considerato un fenomeno stagionale è diventato una criticità strutturale. Nel 2025, la provincia ha registrato dati senza precedenti: 317 incendi solo tra giugno e metà luglio, culminando in un totale di 5.819 roghi nel periodo giugno-settembre. Si tratta di un volume di eventi più che raddoppiato rispetto al 2024.

A livello regionale, la Protezione Civile conferma il primato negativo del Leccese con 602 interventi estivi e ben 49 missioni aeree. Parallelamente, i Carabinieri Forestali hanno rilevato un aumento del 30% degli incendi boschivi e del 52% delle superfici colpite. Un’accelerazione che dimostra l’inefficacia dei sistemi di prevenzione tradizionali di fronte a un clima e a un territorio che cambiano.

In questo scenario critico, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Lecce ha deciso di intervenire con una risposta formativa e strategica. Giovedì 26 marzo 2026, a partire dalle ore 9:00, si terrà a Maglie (Piazza Aldo Moro, Galleria Capece) il laboratorio formativo: “La prevenzione incendi: dalla prevenzione alla gestione degli incendi: i piani di prevenzione delle aree naturali e di interfaccia e le nuove tecnologie”.

L’obiettivo dichiarato dal Presidente dell’Ordine, Rosario Centonze, è quello di abbandonare la logica dell’intervento “a fuoco aperto” per abbracciare una pianificazione rigorosa del rischio, integrando competenze tecniche e strumenti d’avanguardia.

La sessione mattutina (9.00 – 13.00) analizzerà lo stato dell’arte con interventi di rilievo: Ruggiero Capone (Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Lecce e Brindisi); Michele Tenore (Parco Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase); Vincenzo Masi (Ingegnere e funzionario A.r.i.f.) e Thomas Invidia (Dipartimento Scienze Giuridiche, Unisalento).

Nel pomeriggio (14.00 – 16.00), i Dottori Agronomi Francesco Tarantino e Gianluca Cannoletta approfondiranno il ruolo delle nuove tecnologie. La giornata si concluderà con una fase operativa sul campo (16.00 – 18.00) presso la Masseria La Torre, dove verranno effettuate prove ed esercitazioni pratiche.