Incendio in pieno giorno a Lecce: famiglie evacuate da un palazzo

Un rogo di importi proporzioni ha sconvolto la tranquilla giornata di oggi in via Siracusa, nella zona 167/B di Lecce. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento di un palazzo, costringendo i Vigili del Fuoco ad intervenire in forze per domare l’incendio e mettere in salvo i residenti.

L’allarme è scattato quando i primi fumi hanno iniziato a fuoriuscire dalle finestre dell’appartamento interessato dall’incendio. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per circoscrivere le fiamme e impedire che si propagassero agli appartamenti vicini.

L’evacuazione dell’edificio è stata disposta per precauzione, e numerosi residenti si sono ritrovati in strada. Al momento non si registrano feriti, ma lo shock per l’accaduto è stato notevole.

Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.