Coperta elettrica a fuoco, le fiamme distruggono un appartamento a Lecce

Ha preso fuoco un appartamento in Via Cosimo de Giorgi, nel quartiere Salesiani di Lecce. Le fiamme dell’ incendio hanno distrutto un’ abitazione situata in un condominio a pochi passi dalla circonvallazione del capoluogo.

Sul posto i Vigili del Fuoco provenienti dal Comando Provinciale di Viale Grassi che hanno messo immediatamente in salvo una donna anziana che risulta la proprietaria dell’immobile.

E’ stata una coperta elettrica mal funzionante a provocare il divampare del rogo che, fortunatamente, non ha causato feriti o peggio ancora vittime. Ad essere maggiormente interessata era la stanza da letto, mentre i fumi avevano invaso tutta l’abitazione e il vano scala condominiale e anche gli appartamenti vicini. A seguito dell’incendio, oltre all’abitazione interessata dall’incendio, a titolo precauzionale si è reso necessario evacuare anche gli appartamenti immediatamente soprastante e sottostante.