Vasto incendio sulla litoranea Tricase Porto – Marina di Andrano, case evacuate e strade chiuse

Ancora una volta è la litoranea che unisce Tricase Porto a Marina di Andrano, proprio nei pressi della Torre del Sasso, ad essere teatro di un incendio di vasta portata. Uno dei posti più belli e suggestivi del Salento, in pieno Parco Otranto – Bosco di Tricase – Santa Maria di Leuca, continua ad essere deturpato dalle fiamme alimentate dal caldo e dal vento di giornata.

Ad andare a fuoco ulivi e macchia mediterranea. La stessa zona già altre due volte da inizio estate è stata interessata da vasti incendi. E’ stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, degli operatori dell’Arif e dei volontari della Protezione Civile, grazie all’ausilio anche dei canadair, a porre fine ad un brutto pomeriggio di fuoco che ha avuto inizio a causa dell’azione di qualche sconsiderato.

Le operazioni di spegnimento hanno avuto inizio dalle ore 11.25. I Vigili del Fuoco di Tricase, il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco), il Funzionario dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale, Arif e Protezione Civile sono stati impegnati per ore. Numerose sono state le abitazioni evacuate dai Vigili del Fuoco in quanto le fiamme hanno lambito le stesse ed è stata chiusa al traffico per diverse ora la strada che collega Tricase con Andrano.