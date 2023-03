Gestione sostenibile del suolo e degli oliveti, il doppio appuntamento di formazione sull’agricoltura

Sono due gli appuntamenti che porteranno una formazione mirata in ambito agricolo. A targare il doppio appuntamento sono Asesi, Fai Cisl Lecce e Terra Viva.

Il primo dei due eventi, dedicato al tema delle nuove tecnologie nella gestione dell’oliveto sarà ospitato nella sede di Asesi, in via del Mercato Floricolo a Taviano, domani 3 marzo alle ore 18.00. Ad ospitare il secondo appuntamento, previsto il 4 marzo sempre alle ore 18.00, sarà la Cisl Lecce, in viale della Libertà 79. L’appuntamento leccese sarà dedicato alla gestione sostenibile e alla rigenerazione del suolo.

Per entrambi gli appuntamenti è previsto l’intervento di Michele Sellitto, Professore Associato dell’Università di Timisoara e project leader di Biolchim Spa. Il Prof. Sellito è un agronomo italiano che, oltre ad avere grande competenza in chimica e biochimica, è impegnato in prima persona con l’azienda Biolchim Spa, che produce biostimolanti per stimolare processi naturali in agricoltura.

Grazie alla sua grande competenza e alla lunga esperienza maturata nella gestione sostenibile del suolo, i due appuntamenti sono imperdibili per chiunque voglia avere un parere esperto ed una formazione di primo livello.