Il Sindaco Poli Bortone incontra a Roma i ministri Valditara, Sangiuliano e Fitto

Nella giornata di ieri il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, si è recata a Roma per incontri istituzionali, insieme con il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Cultura, Istruzione , Beni culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport.

Nell’ambito della collaborazione tra governo nazionale e governo locale, hanno avuto incontri con diversi ministri del governo Meloni. In particolare, con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è stato ripreso il dialogo sul progetto del Campus, un’iniziativa che rientrava nel programma elettorale del primo cittadino e sul quale il ministro , in occasione della sua recente visita nel capoluogo, aveva dato grande apertura e disponibilità.

Subito dopo, hanno incontrato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con il quale hanno messo a punto alcuni progetti di grande rilievo nazionale e il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, con cui hanno messo a punto obiettivi nell’ambito dei fondi Pnrr, Cis e Fondo di coesione.

‘Gli incontri sono stati molto soddisfacenti e utili per l’attuazione del programma dell’amministrazione di Lecce – ha dichiarato Adriana Poli Bortone – e quindi per lo sviluppo della città nei prossimi anni, nonché per la creazione di nuovi posti di lavoro, anche in settori non tradizionali.