Comune e Unione Sportiva Lecce incontrano gli alunni delle scuole primarie

Il Comune e l’Unione sportiva Lecce pronti a dare gli auguri di buon inizio d’anno ai circa 4.600 bambini delle scuole primarie della città.

Con una manifestazione di grande carattere corale, scolari, insegnanti e dirigenti saranno accolti domani sera, venerdì 13 settembre, alle 19, in piazza Madre Teresa di Calcutta, dal sindaco Adriana Poli Bortone, dall’assessore alla Pubblica istruzione, Luciano Battista, dal presidente dell’Unione sportiva Lecce, Saverio Sticchi Damiani e da alcuni calciatori della squadra giallorossa. I beniamini dei tifosi consegneranno gadget ai bambini.

La scelta di piazza Madre Teresa di Calcutta per lo svolgimento dell’iniziativa non è casuale. Piuttosto, è fortemente simbolica. Infatti, oltre ad offrire un grande spazio, rappresenta il punto di incontro tra lo stadio (quindi l’Unione sportiva Lecce) e la città (il Comune).

L’idea per l’organizzazione della serata era nata in occasione dell’incontro tra il sindaco Poli Bortone e il presidente Sticchi Damiani, il 9 luglio scorso, a Palazzo Carafa. Un incontro molto costruttivo e collaborativo, nel quale erano state gettate le basi per l’organizzazione di iniziative ed eventi di promozione della cultura dello sport tra le fasce giovanili. Così come il presidente Sticchi Damiani aveva spiegato che la serie A è patrimonio di tutti, non solo della società e nemmeno dei tifosi, ma di tutto il territorio.