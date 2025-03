Ospedali di Casarano e Gallipoli, un incontro alla Asl sul futuro dei nosocomi

Un incontro importante si svolgerà domani, venerdì 14 marzo alle ore 10:00 presso la sede della Direzione generale della Asl Lecce, in via Miglietta 5, per discutere del futuro degli Ospedali di Casarano e Gallipoli e dell’integrazione dei servizi sociosanitari tra Distretti Socio Sanitari e Ospedali.

L’evento, organizzato in risposta alle preoccupazioni di cittadini e istituzioni sul futuro dei due nosocomi, vedrà la partecipazione di figure chiave del settore sanitario e politico, la Presidenza del Comitato ‘Pro Ospedale Francesco Ferrari di Casarano’: per rappresentare le istanze della comunità locale; il Direttore Generale della ASL Stefano Rossi: per delineare le strategie della ASL; la Direttrice sanitaria della ASL Maria Nacci: per approfondire gli aspetti sanitari; Direttori sanitari degli Ospedali di Gallipoli e Casarano: per fornire un quadro dettagliato della situazione dei singoli ospedali; i Direttori dei Distretti Socio Sanitari di Gallipoli e Casarano: per discutere l’integrazione dei servizi sul territorio; il Presidente della Provincia Stefano Minerva: per portare il punto di vista delle istituzioni locali e il Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro: per illustrare le politiche regionali in materia di sanità.

L’incontro si concentrerà su Il futuro degli Ospedali di Casarano e Gallipoli: analisi delle criticità e delle opportunità; l’integrazione dei servizi sociosanitari: come migliorare la collaborazione tra ospedali e distretti e le risposte alle domande dei cittadini: un dialogo aperto e trasparente con la comunità.

Questo incontro rappresenta il primo di una serie di confronti sul futuro dell’intera provincia salentina, con l’obiettivo di definire una strategia sanitaria integrata e sostenibile.