Il Comando provinciale dell’Arma e il Liceo “Leonardo Da Vinci” di Maglie, insieme contro la violenza di genere

Il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie e il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, sostenitori dei valori sulla tutela dei diritti, promuoveranno un momento di riflessione sul grave e purtroppo attuale, problema della violenza di genere.

Per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’istituto ha programmato nella vigilia della giornata, domani mercoledì 24 novembre, un incontro nell’auditorium della scuola, con interventi del Colonnello Paolo Dembech, Comandante provinciale dell’Arma, sul tema “L’arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne”; del Sostituto Procuratore Rosaria Petrolo sul “Codice Rosso”, la procedura d’urgenza introdotta nel 2019 per combattere questa tipologia di reati e del Capitano Beatrice Casamassa, Comandante della Compagnia di Gallipoli, sugli “Aspetti operativi e procedimentali, preventivi e repressivi, posti in essere dalle articolazioni dell’Arma dei Carabinieri per contrastare efficacemente il fenomeno”.

Le testimonianze dei rappresentanti delle istituzioni sono, da una parte, la garanzia che lo Stato c’è ed è al fianco dei cittadini, dall’altra un monito a “progettarsi” cittadini informati e responsabili, decisi a contrastare con ogni mezzo culturale e civico il doloroso fenomeno della violenza di genere.