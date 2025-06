Truffe agli anziani e pericoli del dark web, l’Arma dei Carabinieri incontra i cittadini

La Compagnia dei Carabinieri di Campi Salentina ha partecipato attivamente all’incontro pubblico “Dark Web: il lato oscuro del web tra rischi, segreti e sicurezza”, promosso dall’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e svoltosi ieri sera presso la Chiesa Madonna della Visitazione di Salice Salentino.

All’evento, in occasione della 59ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, è intervenuto il Capitano Alessio Fagotto, Comandante della Compagnia, con un contributo dedicato ai pericoli del dark web e alle crescenti minacce informatiche, in particolare a danno delle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani.

Durante il suo intervento, l’ufficiale ha illustrato in modo chiaro e accessibile come molte truffe informatiche – telefoniche, bancarie o via social – siano spesso riconducibili a dinamiche che trovano nel dark web terreno fertile: dalla compravendita illecita di dati personali fino alla diffusione di strumenti per aggirare i sistemi di sicurezza. L’attenzione è stata posta sulle truffe agli anziani, una delle categorie più colpite da raggiri sempre più sofisticati, resi possibili anche grazie alle informazioni reperite nei circuiti nascosti della rete.

«La prevenzione passa dalla conoscenza – ha sottolineato Fagotto. È fondamentale che la cittadinanza, soprattutto le persone più fragili, acquisisca consapevolezza dei pericoli che si nascondono dietro un apparente anonimato o innocuità digitale. I criminali sfruttano la fiducia e l’ingenuità: per questo invitiamo familiari, educatori e operatori sociali a farsi parte attiva nella protezione degli anziani».

L’iniziativa, moderata da Padre Emanuele Tedesco e arricchita dagli interventi di Don Mario Alagna, ha rappresentato un momento di formazione e confronto aperto alla cittadinanza, utile a rafforzare il legame tra istituzioni, comunità e forze dell’ordine.

Per segnalazioni o richieste di supporto è sempre attivo il 112, oppure ci si può rivolgere direttamente a qualsiasi Comando Stazione dei Carabinieri.