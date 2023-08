Guardia Costiera e Croce Rossa insieme per un “Mare più sicuro”

Nella giornata di oggi, presso la sede della Capitaneria di porto di Gallipoli, sono stati consegnati ai militari della Guardia Costiera gli attestati di partecipazione ai corsi di Primo Soccorso e di Defibrillazione Cardiaca Precoce.

Per l’occasione, il Comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, Capitano di Vascello Francesco Perrotti, ha ricevuto una delegazione della Croce Rossa Italiana – comitato di Casarano, guidata dal presidente, Giacinto Pettinati, che ha consegnato ufficialmente gli attestati.

I corsi sono stati organizzati nella sede della Capitaneria di porto di Gallipoli, a titolo gratuito e si sono svolti in diverse sessioni, suddivise in parte teorica e in parte pratica, che si sono concluse nel mese di maggio a beneficio dei militari della Guardia Costiera della “Città Bella”, impegnati nell’operazione “Mare Sicuro”.

La citata, infine, costituisce l’espressione della consolidata sinergia tra la Croce Rossa Italiana e la Capitaneria di porto.