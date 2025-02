A Montesano Salentina un incontro sulla legalità con Don Antonio Coluccia

Nella giornata di venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 18.00 presso la palestra del plesso di Montesano dell’Istituto Comprensivo Statale di Miggiano, si svolgerà un incontro con Don Antonio Coluccia.

Sarà un’occasione di confronto e di arricchimento per gli studenti e le loro famiglie su alcune tematiche che attualmente coinvolgono le nuove generazioni.

L’iniziativa si inserisce all’interno del percorso sulla Legalità intrapreso dalla scuola e che ha già visto protagonisti i ragazzi nella prima parte dell’anno scolastico, attraverso la partecipazione alla Giornata contro la violenza sulle donne, alla Settimana della Gentilezza, al Giorno del Rispetto, alla Giornata internazionale della lotta contro il bullismo e cyberbullismo e l’attivazione di altre iniziative come la cassetta “ConfidiAMOci” per raccogliere denunce e la diffusione dell’app Youpol.

L’incontro con Don Antonio rappresenta un momento di riflessione fondamentale dell’intero percorso prima di visitare i luoghi che hanno tragicamente segnato i momenti più cruenti dell’azione mafiosa.

I ragazzi di terza della Scuola Secondaria si recheranno a Capaci, in via D’amelio, a Cinisi e nella sede di alcune aziende attualmente gestite da Libera in terre confiscate alla mafia. In quei luoghi avranno modo di comprendere l’importanza degli elementi essenziali per realizzare un futuro di convivenza civile, pacifica e costruttiva. Crescere affermando i propri diritti e i propri doveri in un contesto di legalità è l’insegnamento più importante che possiamo offrire loro.