Gli studenti dello “Stomeo-Zimbalo” a lezione di legalità con il Comandante dei Carabinieri

“Parlare con i ragazzi è fondamentale, nella nostra giornata noi adulti dobbiamo dedicare una parte importante del nostro tempo ai giovani, perché hanno bisogno di un dialogo continuo e anche noi abbiamo bisogno di comprenderli meglio per capire in che modo agire, posto che nel momento della repressione non possiamo che constatare il fallimento del sistema”, sono state queste le parole del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecce Colonnello Donato D’Amato, a margine dell’incontro svolto nella mattinata di oggi, presso l’Istituto “Stomeo-Zimbalo” di Lecce, durante il quale l’alto ufficiale ha incontrato gli studenti della scuola.

“E’ sempre importante dare esempi positivi, far capire che relazionarsi con il prossimo, grazie a emozioni e sentimenti, è il presupposto della legalità e per fare questo c’è bisogno di una riflessione intima e personale per spronare continuamente i nostri giovani”.

L’iniziativa svolta oggi rientra nell’ambito del Progetto “A testa alta” vede uomini e donne delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, delle Associazioni e delle altre Istituzioni locali e nazionali, portare le loro competenze professionali e offrire la loro testimonianza personale di donne e uomini al servizio della collettività, dando vita a un percorso di riflessione su problematiche giovanili di grande attualità.

“In provincia di Lecce ci sono segnali di disagio da parte dei minori che monitoriamo costantemente e che ci portano ancora di più a essere presenti nelle scuole, perché queste sono i luoghi idonei, i luoghi istituzionali all’interno dei quali incontrare i ragazzi e farli riflettere sull’importanza delle regole, delle relazioni e dei sentimenti negativi che talvolta provano. La scuola diventa, quindi, il fulcro fondamentale in cui intervenire”