Il Prefetto di Lecce, incontra gli allievi del Centro Provinciale Istruzione Adulti

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Lecce, Luca Rotondi, ha incontrato la Dirigente Scolastica, Anna Marinella Chezza, gli allievi e il personale della sede amministrativa del Centro Provinciale Istruzione Adulti – CPIA, con sede a Ugento.

Questa istituzione scolastica, particolarmente attiva nell’offerta formativa dell’istruzione per gli adulti, ha di recente siglato con la Prefettura l’Accordo di integrazione per la realizzazione di test relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile, oltre a un apposito Protocollo d’Intesa per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

La Dirigente della scuola ha illustrato le linee programmatiche dell’azione formativa dell’anno scolastico appena avviato, destinata a cittadini adulti stranieri ed italiani.

Rotondi, nel ribadire l’importanza della sinergia già instaurata nel corso degli anni, nell’ottica di una crescente azione di integrazione, ha affrontato il tema dell’educazione alla legalità come prospettiva formativa interdisciplinare, finalizzata a promuovere una convivenza civile improntata sui saperi della legalità e ha sottolineato, altresì, l’importanza di tutte le iniziative tese ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica.

L’incontro si è concluso con un saluto del Prefetto rivolto agli allievi, ai docenti e a tutto il personale della scuola con l’auspicio che i percorsi culturali offerti possano consentire la conoscenza della lingua, della cultura e dei principi della Costituzione Italiana, per una corretta e consapevole convivenza civile.