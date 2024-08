Gallipoli, sicurezza rinforzata per un’estate tranquilla. Un vertice in Prefettura

Gallipoli continua ad affrontare la stagione estiva con un dispositivo di sicurezza rafforzato. A seguito dei recenti episodi di “malamovida” che hanno turbato la quiete della rinomata località balneare, le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli sul territorio, in particolare nelle zone maggiormente frequentate dai turisti.

Nella mattinata di oggi, si è tenuta in Prefettura una riunione urgente per fare il punto della situazione e coordinare le azioni delle forze dell’ordine. In seguito ai disordini verificatisi nello scorso fine settimana a Baia Verde, è emersa la necessità di una risposta rapida ed efficace.

Grazie alla sinergia tra le forze di polizia e alla collaborazione degli addetti alla sicurezza degli stabilimenti balneari, è stato possibile identificare e denunciare otto persone coinvolte negli episodi di violenza. Due di queste sono state sottoposte a misure restrittive.

Per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, è stato messo in campo un dispositivo di sicurezza che prevede: un maggior numero di pattuglie: sono state intensificate le verifiche nelle zone più frequentate, sia di giorno che di notte. L’impiego di unità speciali: squadre di pronto intervento, reparti prevenzione crimine e unità cinofile sono state dispiegate sul territorio. La collaborazione con le amministrazioni locali: le forze dell’ordine lavorano a stretto contatto con il Comune di Gallipoli e gli esercenti per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

L’obiettivo principale di questo dispositivo di sicurezza è quello di garantire un’estate serena e sicura, senza limitare la libertà dei cittadini. Come sottolineato in Prefettura, è fondamentale trovare un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello alla tranquillità.

Gallipoli si conferma una meta turistica sicura e accogliente. Grazie all’impegno delle forze dell’ordine e alla collaborazione di tutti, sarà possibile vivere un’estate all’insegna del divertimento e della serenità.