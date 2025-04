“La nostra salute: un bene da tutelare”, Bcc di Leverano e Fondazione Veronesi insieme per la prevenzione

Si svolgerà venerdì 11 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Assembleare della Bcc Leverano in piazza Fontana 1 a Leverano, un incontro pubblico dedicato all’importanza della prevenzione.

L’evento è organizzato dalla Responsabile della Delegazione leccese di Fondazione Veronesi, Annamaria Leucci, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Leverano

Un appuntamento grazie al quale sarà possibile comprendere come le scelte quotidiane e i controlli regolari possano fare la differenza in tema di prevenzione di molte patologie: le malattie oncologiche rappresentano la seconda causa di morte nei paesi sviluppati, e hanno un impatto anche sulla qualità della vita dei pazienti.

L’incontro infatti mira a sensibilizzare la cittadinanza sui fattori di rischio e sulle strategie di prevenzione di due tra i tumori più diffusi, quello al seno e quello al polmone. Si parlerà dell’importanza di una sana alimentazione nella prevenzione oncologica: numerosi studi dimostrano che una dieta ricca di fibre, frutta, verdura e povera di grassi saturi e zuccheri semplici è una delle prime azioni da mettere in campo per ridurre l’incidenza di tumori. Sarà occasione per approfondire meglio la prevenzione e il trattamento del tumore al seno, il più diffuso nel sesso femminile. La diagnosi precoce attraverso screening come mammografia ed ecografia aumenta significativamente le possibilità di cura, mentre i progressi nelle terapie chirurgiche, radioterapiche e farmacologiche stanno migliorando la sopravvivenza e la qualità della vita delle pazienti. Infine, verranno approfondite le strategie per prevenire il tumore polmonare, la neoplasia che causa più morti al mondo. Il fumo di sigaretta è il principale fattore di rischio, ma anche l’inquinamento atmosferico e l’esposizione professionale a sostanze tossiche giocano un ruolo importante. Si discuterà anche della presa in carico del paziente con nuova diagnosi, fondamentale per migliorare la prognosi e la gestione di questa neoplasia.

Il programma

Al seminario, patrocinato dall’Asl Lecce e dall’Ordine dei Medici di Lecce, sarà possibile assistere agli interventi – moderati dalla professoressa Ordinaria di Unisalento Anna Maria Colaci – di Lorenzo Zecca, Presidente BCC Leverano; Antonio De Maria Presidente Ordine dei Medici di Lecce; Stefano Rossi, Direttore Generale Asl Lecce; Paolo Veronesi, Presidente Fondazione Umberto Veronesi ETS, Direttore Programma di Senologia dello IEO e Professore Ordinario in Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano; Chiara Matilde Ferrari, Biologa nutrizionista e Supervisore Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi ETS e Giampiero Romano, Dirigente Medico Uoc Oncologia, Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce nonché Coordinatore del Gruppo Interdisciplinare di Patologia Polmonare.

La partecipazione al convegno, per gli studenti dei Corsi di Laurea Unisalento in Educatore Sociale e in Tecnico dell’Intervento Educativo, darà diritto alle ore di seminario.

Per maggiori informazioni circa l’incontro è possibile contattare Flavia Broggi [email protected] o al numero 02 76018187 oppure Banca di Credito Cooperativo di Leverano [email protected] o al numero 0832 925046.