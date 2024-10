A “Palazzo Adorno” un incontro sul trasporto pubblico scolastico

Trasporto pubblico locale per gli studenti: monitoraggio dell’andamento del servizio ed esame delle segnalazioni pervenute con l’avvio del nuovo anno scolastico. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra Provincia e aziende interessate, svoltosi questa mattina, a Palazzo Adorno, a Lecce.

Al tavolo, convocato dal dirigente del Servizio Pianificazione servizi di trasporto e mobilità della Provincia di Lecce Roberto Serra e presieduto dal consigliere provinciale con delega ai Trasporti Paolo Greco, hanno preso parte i rappresentanti del Cotrap, di STP Terra d’Otranto, FSE e degli altri vettori interessati. Presenti, inoltre, Gabriele Tecci e Antonio Di Sansimone del Servizio Pianificazione servizi di trasporto e mobilità della Provincia di Lecce.

“Un appuntamento, quello odierno, che la Provincia di Lecce tiene puntualmente all’inizio di ogni anno scolastico, con l’obiettivo di monitorare il servizio di trasporto pubblico offerto agli studenti e affrontare insieme ai vettori le eventuali criticità che possono emergere sul territorio provinciale a causa di diverse variabili”, ha evidenziato, in apertura dei lavori, il dirigente Roberto Serra.

Dal confronto è emerso il superamento di tutte le problematiche segnalate finora alla Provincia, (in particolare, ritardi e casi di sovraffollamento su alcune tratte), risolte in questi giorni dal Cotrap attraverso la rimodulazione del programma di esercizio e dalla prossima settimana gli utenti non dovrebbero avere specifiche criticità. Le stesse criticità, è stato assicurato, sono in via di soluzione anche da parte di FSE.

“E’ stato un incontro proficuo, utile a fare il punto sull’andamento del servizio di trasporto ad anno scolastico appena avviato. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, proseguirà questo percorso finalizzato a migliorare, insieme alle aziende, i servizi offerti agli studenti e alle loro famiglie, coinvolgendo l’Ufficio scolastico regionale e focalizzando la propria attenzione su alcuni Comuni, alla luce di ordinanze, pubblicate anche dopo l’inizio della scuola, così come di orari scolastici, che rendono necessaria la revisione dei programmi di esercizio da parte delle aziende di trasporto pubblico locale interessate”, dichiara il consigliere provinciale delegato ai Trasporti Paolo Greco.