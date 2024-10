A Salice Salentino Pietro Grasso consegna la Costituzione ai neo diciottenni

Legalità e coscienza civile, valori e futuro, nell’incontro di domani 20 ottobre alle ore 18.30 al chiostro del convento di Salice Salentino.

La rassegna culturale “Salice Comunità che Legge” in collaborazione con Demea Eventi Culturali ospita Pietro Grasso, magistrato già procuratore nazionale antimafia, che presenta in anteprima il suo ultimo libro dal titolo “Scintille per la scuola – Legalità e cittadinanza. Parole e immagini”.

Grasso inoltre consegnerà copia della Costituzione Italiana ai neo 18enni, per poi soffermarsi sulle tematiche dell’antimafia sociale con loro e il pubblico presente.

Durante la serata si entrerà nelle pieghe di altri due libri scritti dal magistrato, “Paolo Borsellino parla ai ragazzi” e “Il mio amico Giovanni”.

Alla serata interverranno; il sindaco di Salice Mimino Leuzzi, l’assessore alla Cultura Luigi Palazzo, il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva, l’assessore regionale alla Cultura Viviana Matrangola, la presidente del consiglio regionale Loredana Capone, il presidente del Gal Terra d’Arneo Cosimo Durante.