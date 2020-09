Alba Service, i sindacati incontrano la Provincia. Marra: “Massimo impegno per dare una prospettiva a quasi 100 famiglie”

«Esprimo soddisfazione per l’incontro tenuto oggi a Palazzo Adorno tra la Provincia di Lecce, rappresentata dal Capo di Gabinetto Andrea Romano, il sottoscritto e le sigle sindacali in rappresentanza dei lavoratori di Alba Service Srl.

Al di là delle parole, ho trovato molto costruttivo il confronto con i rappresentati sindacali e anche con dei lavoratori che avevano chiesto di partecipare al tavolo, poiché sono state affrontate fin da subito questioni di merito e criticità che Alba Service si trascina oramai da diversi anni», con queste parole, Fabrizio Marra, Amministratore Unico di Alba Service, ha commentato l’incontro, svolto nella giornata di ieri tra la Provincia di Lecce e tutte le sigle sindacali rappresentate in azienda.

«Ho sottolineato – prosegue l’avvocato leccese – come la forte volontà politica del Presidente Stefano Minerva e della sua amministrazione per salvare a tutti i costi Alba Service, dando una prospettiva occupazionale a quasi cento famiglie, nonché l’attività svolta dai sindacati e non per ultimo lo spirito di sacrificio e di fattiva collaborazione dei lavoratori, abbiano permesso di raggiungere un risultato che a detta delle stesse rappresentanze sindacali, sembrava impensabile fino a non molto tempo addietro.

Ho ringraziato per il lavoro svolto il Commissario liquidatore Gianfranco Conte, che ha tecnicamente e con professionalità, accompagnato l’azienda in questo difficile passaggio

Il mio auspicio è, prendendo le redini di una società, che presenta ancora oggi molte criticità, di poterla portare, in modo definitivo, fuori dalle secche, offrendo, nelle condizioni date, ai lavoratori, prospettive migliori rispetto al recente passato».