A Palazzo Adorno un incontro con i sindaci interessati ai lavori del secondo lotto della ‘275’

“Vogliamo portare a termine la Strada Statale 275 con determinazione. Così come è accaduto tre anni fa in relazione al primo lotto con una riunione voluta dalla Provincia, che ha permesso un concreto avanzamento dell’iter, anche questa volta abbiamo voluto consultare i territori, attraverso i loro sindaci, per arrivare pronti alla chiusura della Conferenza dei servizi”. E’ quanto ha evidenziato il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, al termine dell’incontro per il secondo lotto della strada statale 275, convocato a Palazzo Adorno.

Nella riunione tecnica, alla quale ha preso parte i sindaci di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Specchia, Tiggiano e Tricase, interessati ai lavori del secondo lotto, e alcuni tecnici Anas, è stato fatto il punto sulle delibere di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica da parte dei Consigli comunali e sono stati forniti ulteriori chiarimenti sui lavori di ammodernamento e adeguamento dell’importante arteria stradale che si sviluppa nel Sud Salento.

Un aggiornamento sullo stato dell’arte, voluto dal presidente Minerva e che sarà costante, in vista della Conferenza dei servizi con cui si chiuderà questa prima fase del procedimento propedeutica a quella successiva di elaborazione della progettazione esecutiva dell’opera.