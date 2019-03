“A scuola di Open Coesione”, a Maglie nuovo appuntamento con il  progetto

Il Progetto A scuola di Open Coesione muove dall’analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale Open Coesione e abilita gli studenti a scoprire come i fondi pubblici vengano spesi sul proprio territorio. Open coesione rappresenta una sfida didattica e civica rivolta a studenti, ma anche a docenti di Istituti secondari di secondo grado.

Alcuni studenti del Liceo Classico “Francesca Capece” di Maglie, coordinati dalle insegnanti di filosofia e storia Laura Quarta e Ida Vinci, sono stati impegnati già dalla fine dello scorso anno in una serie di attività che hanno riguardato la supervisione di finanziamenti ottenuti da alcune aziende salentine. Nell’indagine da loro svolta i giovani attori del Progetto hanno approfondito le azioni svolte da varie imprese nella penisola salentina e approfondito il corso e l’esito di alcuni Piani ambientali, come quello della gestione dei rifiuti.

L’obiettivo del Progetto è quello di far maturare cittadini consapevoli e responsabili che sappiano rendersi conto di come vengano spesi denari pubblici dalle comunità in cui essi vivono e a coinvolgere la cittadinanza nella verifica e nella discussione della efficacia dei risultati realizzati dalle pubbliche Amministrazioni.

In occasione della “Giornata dell’Amministrazione Aperta”, nella giornata di oggi, nell’Aula Magna dell’Istituto, i “capeciani” hanno dialogato sul tema “Bene democratico: diritto all’informazione” con il prof. Attilio Pisanò, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università del Salento, dove insegna Filosofia del Diritto e Diritti Umani. Fra i suoi interessi scientifici intendiamo si rimarca, a tal proposito, lo studio dell’internazionalizzazione dei diritti, diritti degli animali, l’approccio quantitativo ai diritti umani.