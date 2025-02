La Polizia Postale a Tricase, tra i banchi di scuola contro il cyberbullismo

Per una giornata all’insegna della salvaguardia e del rispetto della privacy e della prevenzione del cyberbullismo, si è svolto presso l’ Istituto Comprensivo di via Apulia a Tricase, un incontro tra gli studenti delle classi prime e seconde della scuola secondaria e gli agenti della Polizia Postale di Lecce.

L’ obiettivo della giornata è stato quello di imparare a tutelare se stessi e gli altri, per un uso sicuro di internet e dei social, prevenire episodi di violenza , diffamazione, molestie online attraverso un’opera di responsabilizzazione.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla dirigente dell’istituto, Rina Mariano: “La nostra scuola crede fortemente nell’importanza della prevenzione e della formazione su questi argomenti, seppure in assenza di casi gravi. Educare i ragazzi ad un uso responsabile della rete, al rispetto reciproco e alla gestione dei conflitti è una prioritá per noi, perché riteniamo che un ambiente sereno sia la base per una crescita sana”. Si é trattato di un incontro che ha aperto spunti di riflessione e condivisione per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse all’uso distorto delle tecnologie non facciano vittime.

A dialogare con i ragazzi il Sovrintendente Luca Cucurachi e l’assistente tecnico, Federica Scrofani, che grazie alla proiezione di coinvolgenti video sul tema, hanno sottolineato la pericolosità dell’invio di messaggi e di contenuti dall’esplicita connotazione sessuale e un comportamento oramai sempre più diffuso e affrontato con ingenuità e leggerezza dai ragazzi. Per prevenire e ridurre il bullismo occorre aumentare la conoscenza del fenomeno all’interno della scuola e della società promuovendo le abilità sociali tra i bambini. Si é evidenziato inoltre quanto sia importante denunciare tempestivamente il fatto accaduto ad adulti, genitori e nei casi più gravi alle forze dell’ordine , tutelando la propria persona. Diverse sono poi le strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a rischio.