Truffe agli anziani, a Salice Salentino un incontro per prevenirle

All’iniziativa prenderanno parte il Luogotenente Giuseppe La Rocca, Comandante della Stazione dei Carabinieri e Maria Puricella, Comandante della Polizia Locale

L’Amministrazione comunale di Salice Salentino, promuove un incontro di sensibilizzazione dedicato al tema delle truffe, in particolare quelle ai danni delle persone anziane e le sempre più diffuse truffe online.

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 17:00, presso il Centro Anziani di Piazza Pace, si svolgerà un momento di confronto aperto a tutta la cittadinanza, con la partecipazione del Luogotenente Giuseppe La Rocca, Comandante della Stazione Carabinieri e di  Maria Puricella, Comandante della Polizia Locale.

L’incontro nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare un fenomeno purtroppo sempre più frequente, fornendo informazioni utili per riconoscere e difendersi dalle diverse tipologie di truffe.

L’iniziativa mira a rafforzare il legame di fiducia tra cittadini e Istituzioni, in particolare con la popolazione over 65, promuovendo comportamenti autoprotettivi e collaborativi per ridurre il rischio di vittimizzazione.

Le truffe agli anziani rappresentano un grave pericolo sociale, colpendo una fascia di popolazione spesso sola e priva di strumenti per prevenire i raggiri, con conseguenze economiche e psicologiche significative.

Negli ultimi anni, Carabinieri e Polizia Locale hanno raccolto numerose segnalazioni e denunce, riguardanti casi di vendite-truffa online, finti operatori bancari, false raccolte fondi e altri raggiri ai danni di cittadini. Ideato dall’Amministrazione Comunale e attuato dalla Stazione Carabinieri di Salice Salentino e dal Comando di Polizia Locale, il progetto coinvolge personale specializzato, impegnato ad affrontare in modo coordinato e professionale il tema della sicurezza, con interventi mirati alla prevenzione e al contrasto dei reati di truffa.

