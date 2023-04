Ruffano, apre la postazione mobile dell’Ufficio postale. A breve l’incontro con i vertici di Poste Italiane

Dopo la chiusura per motivi di sicurezza, l’ufficio postale di Ruffano riapre con una postazione mobile provvisoria. L’ufficio, infatti, era stato chiuso da Poste Italiane fino al 29 aprile date le criticità legate alla stabilità dell’edificio ospitante che si trova al di sopra di una cavitò ipogea. Di questo si discuterà nell’incontro previsto per il 20 aprile, convocato presso il Comune di Ruffano a cui parteciperanno i vertici di Poste Italiane. L’invito è stato esteso anche all’Autorità di bacino e agli uffici Asl interessati.

Intanto, nell’attesa dell’incontro sono state adottate disposizioni temporanee per ammortizzare gli effetti della chiusura. A Torrepaduli, l’ufficio postale sarà aperto ogni giorno dal lunedì al sabato, invece che a giorni alterni. Inoltre, in piazza IV Novembre verrà collocato un presidio mobile adibito ad ufficio postale temporaneo. Il presidio mobile rimarrà attivo finché non sarà identificato un luogo idoneo a disporre un container più grande, provvisorio, che fungerà da sede centrale fintanto che non si troverà una soluzione più stabile.

“L’idea è quella di individuare quanto prima una nuova struttura idonea ad accogliere la sede centrale dell’ufficio postale di Ruffano, – spiega il sindaco Antonio Cavallo – questo ci permetterebbe anche di dar seguito ad un progetto di valorizzazione e riqualificazione di quell’area di piazza IV Novembre, sui cui attualmente insiste l’edificio in questione”.