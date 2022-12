Si celebra il Soroptimist Day, a Lecce una tavola rotonda sulla violenza contro le donne

In occasione del Soroptimist day, si svolgerà domani, martedì 6 dicembre, con inizio alle ore 18.00, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi a Lecce, una tavola rotonda dal titolo: Riflessioni sulla violenza alle Donne – punti di vista a confronto.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore Rita Miglietta, in rappresentanza del Sindaco e del Presidente del Soroptimist International Club Lecce, Maria Eugenia Congedo, si svolgeranno gli interventi del Capitano Beatrice Casamassa, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gallipoli e referente per il Codice Rosso; Valeria Mignone, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Lecce e di Paola Serravezza, Psicologa e Psicoterapeuta presso il Centro Egheiro di Lecce.

Gli interventi delle relatrici saranno seguiti da un breve monologo dell’attrice Ester De Vitis su una storia di violenza tratta da un fatto realmente accaduto. In chiusura, una breve performance musicale a opera della flautista Chiara Rucco, giovane musicista diplomata al Conservatorio di Lecce e in Ingegneria Informatica all’Università del Salento.

L’incontro rientra nell’ambito delle attività messe in atto dal Soroptimist International Club Lecce per il Soroptimist Day. Ogni anno il giorno 10 dicembre si celebra questa giornata che coincide con l’anniversario della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” e con la chiusura della campagna “Orange the World”, promossa dall’Onu, che dedica ogni anno 16 giorni (dal 25 Novembre al 10 Dicembre) di attivismo contro la violenza di genere, con iniziative ed azioni di sensibilizzazione, utilizzando il colore arancione per una comunicazione che unisce il motto del Soroptimist International of Europe “Read the signs” a quello del Soroptimist International d’Italia “Non accettare nessuna forma di violenza – chiama il 1522”.

Nell’ambito della campagna, Lecce ha visto colorarsi di arancione diversi palazzi istituzionali, quali: Il Sedile, Palazzo dei Celestini, Palazzo Codacci-Pisanelli, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Museo Castromediano e la Biblioteca Bernardini.

Una stanza per sé

Il Club Lecce inoltre sta realizzando “Una stanza tutta per sé”, una stanza ad hoc presso la Stazione dei Carabinieri di Gallipoli, dove le donne che subiscono abusi potranno esporre la loro denuncia in assoluta protezione. A Lecce la stanza tutta per sé è stata realizzata nel 2016 e si trova presso la Stazione dei Carabinieri “Santa Rosa”.