Regalo ‘sgradito’ di Natale, molti salentini sotto l’albero troveranno l’influenza

Quando si parla di influenza si ricorre sempre ai numeri per capire l’andamento del virus: secondo l’ultimo aggiornamento del rapporto Influnet dell’Istituto superiore di sanità, sono più di 900mila gli italiani messi ko dall’australiana (e non solo) che corre veloce. E altrettanti, secondo le stime, ne metterà a letto durante le feste, quando è atteso il picco, in anticipo rispetto alla “tradizione”. Non succedeva dal 2009: all’epoca la curva dell’influenza stagionale toccò il suo picco nella settimana 45, tra il 2 e l’8 novembre.

Insomma, ci aspetta uno ‘sgradito’ regalo di Natale, anche per molti salentini che troveranno sotto l’albero termometri e fazzoletti. Colpa dei baci, degli abbracci e degli auguri che si trasformano in un’occasione perfetta per scambiarsi il virus.

I sintomi e rimedi

L’epidemia di quest’anno è iniziata prima, e sta mettendo a letto un numero alto di persone, almeno per il periodo, ma non bisogna allarmarsi. I sintomi sono quelli di sempre: febbre anche molto alta, dolori alle ossa e ai muscoli, brividi, senso di malessere generale, mal di testa, tosse e raffreddore. Il tutto potrebbe essere aggravato anche dalla presenza delle classiche avvisaglie tipiche dell’influenza gastro-intestinale: nausea, perdita di appetito, dissenteria, spossatezza e forti dolori addominali.

In questi casi, il rimedio infallibile è il riposo, ma per debellare il virus è necessario assumere molta vitamina C, nota per le sue proprietà antiossidanti ed immunostimolanti che unita ai fermenti lattici sono un vero e proprio toccasana. Alla bisogna – per far scendere la febbre alta e per alleviare i dolori – si può ricorrere al paracetamolo o ibuprofene (niente antibiotici, che non funzionano).

Nella maggior parte dei casi, nel giro di qualche giorno tutto torna alla normalità ed è necessario chiamare il medico solo nel caso in cui i sintomi dovessero perdurare più una settimana.