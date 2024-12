Galatina si apre al mondo: nuovo infopoint nel cuore del centro storico

Un nuovo gioiello si aggiunge al ricco patrimonio della città. Sabato 21 dicembre, alle ore 16:30, ai piedi della suggestiva Torre dell’Orologio, in via Vittorio Emanuele II, 35, verrà inaugurato il nuovo infopoint di Galatina. Un punto di riferimento strategico per turisti e visitatori, pronto a svelare le infinite bellezze di questo angolo di Salento.

Una vetrina sul mondo

L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto “Galatina Vetrina di Arte e Cultura”, mira a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città, promuovendola come una destinazione di eccellenza per il turismo. Il nuovo infopoint, gestito da UNPLI Puglia e Pro Loco Galatina, sarà un vero e proprio portale per scoprire le meraviglie del territorio: dalle chiese barocche ai vicoli caratteristici, dai musei alle antiche tradizioni.

Un evento da non perdere

L’inaugurazione sarà un momento di grande festa e condivisione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Fabio Vergine, interverranno personalità di spicco del panorama regionale e locale, tra cui Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, e Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia. Durante l’incontro verranno presentate le strategie di promozione turistica per il 2025, con un focus sulla valorizzazione dei monumenti, delle tradizioni e dell’offerta enogastronomica locale.

Il nuovo infopoint rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo del turismo a Galatina. Grazie a questo nuovo servizio, i visitatori potranno scoprire le bellezze della città in modo più semplice e coinvolgente, contribuendo così a far crescere l’economia locale.