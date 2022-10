Castro entra ufficialmente nell’Unione dei Comuni Andrano-Spongano-Diso

«L’ingresso di Castro nell’Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso farà crescere le nostre comunità, avvieremo a breve un rilancio politico-amministrativo del nuovo ente», sono queste le parole con cui il presidente dell’Unione dei Comuni Andrano Spongano Diso Castro, Salvatore Musarò, ha commentato l’ingresso della località rivierasca all’interno del sodalizio, nel corso della seduta di insediamento del Consiglio in sessione ordinaria che ha visto il debutto.

Nel corso dell’adunanza, convocata nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Rocco Minonne, c’è stata la presa d’atto dell’ingresso dei consiglieri designati a seguito delle elezioni amministrative a Castro, cioè il sindaco Luigi Fersini, i consiglieri Raffaele Capraro, Giovanni Lazzari e Fernando Schifano e il vicesindaco Alberto Antonio Capraro che assume l’incarico di assessore esterno nella Giunta dell’Unione. Lo stesso presidente Musarò ha comunicato i nomi dei componenti della Giunta dell’Unione allargata.

A seguire, c’è stata l’approvazione del Documento unico di programmazione 2022/2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e del rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, insieme ad altri due importanti ordini del giorno: uno “contro la guerra in Ucraina ed in ogni parte della terra” e un altro “contro la violenza del regime iraniano nei confronti delle libertà e dei diritti delle donne”.

Inoltre, sono stati approvati alcuni regolamenti: quello sullo “svolgimento del Consiglio e della Giunta dell’Unione in modalità telematica”, quello per “l’istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità e della Consulta” e quello per “l’indennità risarcitoria in caso di interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico”.

Il nuovo Consiglio

Ecco i nomi dei componenti del nuovo Consiglio dell’Unione dei Comuni Andrano-Spongano-Diso-Castro: Rocco Minonne Presidente del Consiglio dell’Unione, Salvatore Musarò Presidente della Giunta dell’Unione e Sindaco di Andrano, Luigi Rizzello Vice Presidente della Giunta dell’Unione e Sindaco di Spongano, Salvatore Coluccia Assessore della Giunta dell’Unione di Sindaco di Diso, Luigi Fersini Assessore della Giunta dell’Unione e Sindaco di Castro, Rocco Surano Assessore della Giunta dell’Unione, Maria Rita Arseni Assessore Esterno della Giunta dell’Unione, Alberto Antonio Capraro Assessore Esterno della Giunta dell’Unione, Stefano Donadeo Assessore Esterno della Giunta dell’Unione, Giuseppe Accogli Consigliere, Valerio Accogli Consigliere, Donato Accoto Consigliere, Ivan Antonio Botrugno Consigliere, Raffaele Capraro Consigliere, Marco De Ronzo Consigliere, Salvatore Donno Consigliere, Angelo Fachechi Consigliere, Giovanni Lazzari Consigliere, Antonio Alberigo Marti Consigliere, Salvatore Nuzzo Consigliere, Fernando Schifano Consigliere, Vincenzo Tarantino Consigliere.