Un bosco di ricordi a Strudà, un’iniziativa che tocca il cuore

Strudà si tinge di verde e di speranza. In occasione della Giornata dell’Albero, l’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” ha dato vita ad un progetto straordinario: “Un albero per ricordare… un albero per celebrare”. Nei giorni scorsi, ben 15 nuovi alberi hanno trovato casa nelle aiuole della Villa Comunale e dell’Istituto Comprensivo di Strudà, portando un soffio di vita e di colore nei nostri spazi verdi.

Un gesto d’amore per la comunità

Con questa nuova piantumazione, l’associazione ha raggiunto un traguardo importante: 575 alberi donati alla comunità in soli tre anni. Un patrimonio verde che arricchisce non solo il paesaggio di Strudà e Acaya, ma anche il cuore di chi ci vive. Ogni albero, infatti, è un simbolo di vita, di speranza e di ricordo.

Ricordare e celebrare

L’iniziativa, nata per onorare la memoria di Pierandrea Longo, giovane strudese scomparso prematuramente, ha un duplice obiettivo: ricordare chi non c’è più e celebrare la nascita di nuove vite. Ogni pianta, infatti, è dedicata a un giovane scomparso o a un bambino nato negli ultimi dodici mesi. Un modo per tenere viva la memoria e per dare il benvenuto ai nuovi arrivati.

Un coinvolgimento attivo

L’associazione ha coinvolto attivamente tutta la comunità: bambini, ragazzi, famiglie, istituzioni. I più piccoli hanno partecipato alla piantumazione degli alberi, imparando il valore della natura e l’importanza di prendersi cura del nostro ambiente. Un’esperienza educativa e formativa che lascerà un segno indelebile nei loro cuori.

Un progetto che unisce

“Il nostro obiettivo è cementare la comunità intorno al ricordo di giovani e persone prematuramente scomparse ed alla celebrazione della grande gioia per l’arrivo di una nuova vita”, spiega Simone Longo, presidente dell’associazione. “La memoria, come la speranza, devono poter essere coltivate negli spazi pubblici, fruibili quotidianamente da tutti.”

Un futuro più verde

Grazie all’impegno dell’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” e al sostegno delle istituzioni, Strudà sta diventando sempre più verde e accogliente. Un esempio concreto di come una piccola comunità possa fare grandi cose, lavorando insieme per un futuro migliore.