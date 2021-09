Scuola, per il rientro c’è lo Zaino sospeso. Al via alla raccolta di materiale didattico da donare

L’inizio del nuovo anno scolastico è all’insegna della solidarietà. Per il rientro in aula c’è lo “Zaino sospeso“, l’iniziativa solidale organizzata dal Lions Club Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini, sezione locale dell’associazione filantropica internazionale.

In occasione del nuovo inizio – tanto più atteso a causa del rientro in presenza – è al via la raccolta di materiale scolastico da donare alle famiglie in difficoltà.

Secondo le stime di Federconsumatori, è in aumento la spesa media per arrivare pronti alla prima campanella. I dati dell’Osservatorio nazionale segnalano un aumento dei costi del +1,3% rispetto al 2020. Che, tradotto, fa ammontare la spesa media complessiva per il corredo scolastico a poco meno di 550 euro a studente.

È dalla volontà di ammortizzare le spese delle famiglie che nasce l’iniziativa dei Lions pugliesi: la raccolta solidale di penne, matite, album da disegno, colori, pastelli, pennarelli, quaderni, temperini, astucci, gomme, zaini, diari, dizionari e materiale didattico altro genere, che possa aiutare le famiglie gravate da maggiori difficoltà economiche.

La raccolta in provincia di Lecce

Il materiale scolastico sarà raccolto a Casarano, presso la Fedel Buffetti di Viale F. Ferrari 106; a Maglie, presso Lo Scribantino di Via Brenta; A Muro Leccese, presso Just in time in Via Corsica, 51; e a Lecce, in cinque centri: Libreria Pensa, Viale Lo Re 44; Il Quadrifoglio, Via De Giorgi 47; Karto System, P.tta Verdi, 17; Porta Napoli, via Principi di Savoia 47; Buffetti, P.zza Mazzini, 57. Il materiale scolastico raccolto nei vari centri sarà poi donato all’associazione “Dalla parte dei più deboli” e alla parrocchia Santa Maria dell’Idria di Lecce.