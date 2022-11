“In Farmacia per i bambini”, i militari del Distaccamento Aeronautico di Otranto accanto ai volontari di Fondazione Rava

“In Farmacia per i bambini” è questo il titolo dell’iniziativa benefica, che si è svolta in circa 2000 farmacie su tutto il territorio nazionale, organizzata e promossa dalla Fondazione Francesca Rava Onlus, finalizzata alla sensibilizzazione dei diritti dell’infanzia e alla raccolta di farmaci da banco e prodotti babycare per i bambini in povertà sanitaria, che ha visto impegnati i militari del Distaccamento Aeronautico di Otranto, presso alcune farmacie aderenti sul territorio salentino e in particolare nelle città di Casarano e Galatina.

I militari, con la loro presenza e con il loro entusiasmo, hanno accolto i clienti nelle farmacie, mostrando loro la Carta dei Diritti dei bambini e raccogliendo i medicinali da donare in beneficenza.

L’appuntamento, arrivato alla decima edizione, quest’anno si è sviluppata all’insegna della sostenibilità sociale e ambientale, favorendo ciò che gravita attorno ai bambini, a partire dalla farmacia, anello centrale in quanto servizio di prossimità per eccellenza e promotore di iniziative a sostegno della prevenzione e del benessere.

La partecipazione volontaria all’iniziativa, ha dimostrato quanto le donne e gli uomini del Corpo, costituiscano un punto di riferimento valoriale non solo per la stessa Forza Armata, ma anche per il territorio e la collettività locale, a dimostrazione che appartenere all’Aeronautica Militare significa anche un impegno sociale ed etico, prima che professionale e testimonia come la passione, la tenacia e la competenza della grande famiglia Azzurra, unisca l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali con la passione e dedizione anche per i temi socio-sanitari a tutela della collettività.

Il Distaccamento Aeronautico

Il Distaccamento Aeronautico è nato il 1° luglio 2012 a seguito dei provvedimenti di riordino adottati dall’Aeronautica Militare. Si tratta di un Ente di nuova costituzione discendente dalla riorganizzazione del 32° Gruppo Radar in 136^ Squadriglia Radar Remota. Oggi, alla luce del nuovo assetto organizzativo delle Forze Armate, dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea.

La missione assegnata è quella di provvedere alle azioni di competenza concernenti la normativa per la gestione degli organismi che espletano, nell’ambito dell’Amministrazione Difesa, attività di protezione sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari e contestualmente assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 136^ Squadriglia Radar Remota di Otranto.