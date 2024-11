Al via a Veglie “Più Riciclo, meno Rifiuti”, quattro giorni per ridurre l’indifferenziato

Al via Veglie da sabato 23 novembre, l’iniziativa “Più Riciclo, Meno Rifiuti“, che porterà, settimana dopo settimana, a ridurre il rifiuto indifferenziato per raggiungere l’obiettivo del meno 30%.

Una sorta di maratona verde, che si ripeterà il 30 novembre, 7 e 14 dicembre.

“Più Riciclo Meno Rifiuti” vuole “stimolare il cittadino – spiega il sindaco Mariarosaria De Bartolomeo – a porre maggiore impegno e attenzione al conferimento del secco residuo/indifferenziato del sabato. L’obiettivo da raggiungere è la riduzione del 30% rispetto al quantitativo raccolto un anno fa nello stesso periodo”.

Per i quattro sabati previsti saranno effettuati controlli e monitoraggi sul rifiuto conferito.

Quel 30% in meno di residuo secco rispetto al 2023 “è un obiettivo che possiamo raggiungere tranquillamente attraverso la collaborazione dei cittadini, bisogna sempre ricordarsi che differenziare i rifiuti nel modo corretto è molto importante. Ancora oggi vediamo materiale riciclabile conferito nel mastello sbagliato, è solo un gesto che dobbiamo cambiare, null’altro. Voglio ringraziare Axa e Polizia Locale per la collaborazione in questo progetto e infine confido anche nella comprensione dei cittadini”, conclude l’assessore all’ambiente Gianni Rollo.