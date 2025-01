L’iniziativa solidale di ‘Italia Salento Rinasce’, 100 calze per 100 sorrisi

L’Associazione Italia Salento Rinasce lancia un appello di solidarietà alla comunità leccese: “100 calze per 100 bambini“. L’iniziativa, promossa in occasione dell’Epifania, mira a raccogliere ben 100 calze della Befana da donare ai più piccoli che vivono in situazioni di difficoltà economica.

“Doniamo loro un sorriso”, dichiara il presidente Raffaele Longo, sottolineando l’importanza di un gesto semplice ma dal grande valore simbolico. “Un sorriso può fare la differenza, soprattutto per un bambino. Con questa iniziativa vogliamo portare un po’ di magia e di calore nelle loro case”.

Come partecipare?

È molto semplice: basta chiamare il numero 327.5855754 e comunicare la propria disponibilità a donare una calza. L’Associazione si occuperà poi di raccogliere tutte le calze e di distribuirle ai bambini meno fortunati.

“Uniti possiamo riuscire nella nostra mission“, conclude Longo, rivolgendo un invito a tutta la comunità salentina a partecipare a questa lodevole iniziativa.

Un gesto concreto per un futuro migliore

L’iniziativa “100 calze per 100 bambini” è un esempio concreto di come la solidarietà possa fare la differenza. Donando una calza, ognuno di noi può contribuire a rendere più felice l’Epifania di un bambino e a far sentire meno soli i più piccoli.