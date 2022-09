Lions Club “Salento Territorio e Ambiente” e Associazione “Dalla Parte dei più deboli”, insieme per gli studenti bisognosi

Un’iniziativa benefica destinata alle famiglie in difficoltà e, soprattutto, agli studenti bisognosi.

Nei giorni scorsi, una delegazione di soci del Lions Salento Territorio e Ambiente, composta dal Presidente Fabrizio Ruggeri, dalla Coordinatrice Distrettuale per il service “Zaino Sospeso” Gisella Nuzzaci, dal Segretario David Adamuccio, dal Responsabile Marketing e Comunicazione Gianfranco Ruggeri, dalla socia Verdiana Asaro, ha consegnato all’Associazione “Dalla Parte dei più deboli” la prima tranche di materiale scolastico raccolta per il service Zaino Sospeso.

Con questo gesto, si è così rinnovata la partnership tra i due sodalizi.

È stato proprio un post sui social di Sandro Barone, responsabile di “Dalla Parte dei più Deboli”, con il qualche ha chiesto aiuto – in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022- per l’acquisto del materiale scolastico, a ispirare il Lions Club Salento Territorio e Ambiente che ha realizzato, dapprima il service Zaino Sospeso e poi lo ha presentato al Congresso di Primavera dello scorso anno, dando vita così a una iniziativa virale che si sta diffondendo in tutto il Distretto 108 AB Puglia.

Il miglioramento delle condizioni dell’umanità è uno scopo prioritario dei Lions e questo miglioramento non può prescindere da un innalzamento dello standard culturale. Il Service Zaino Sospeso, se da un lato contribuisce ad aiutare le famiglie bisognose del territorio, dall’altro contribuisce all’elevamento culturale, cercando di mettere nelle medesime condizioni tutti i bambini e i ragazzi, aiutando le famiglie a sostenere i costi in un momento di grossa crisi economica.

Il ringraziamento del Lions va, oltre che a coloro che hanno donato il materiale, agli esercizi commerciali che hanno risposto in maniera entusiastica aiutando a realizzare quello che è lo scopo principale dell’iniziativa: un piccolo gesto per il sorriso di un bimbo.