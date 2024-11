Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, le iniziative della Asl di Lecce

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Asl Lecce propone una serie di dibattiti, colloqui e info point per prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

Aderendo alle iniziative di Fondazione Onda ETS – che coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa, il Vito Fazzi tra questi – partecipa alla 4a edizione dell’(H) Open week nella settimana dal 21 al 27 novembre 2024:

Il 22 novembre dalle 9 alle 11, nell’Aula Conferenze del Dea Fazzi (II piano) convegno “La rete antiviolenza e il percorso rosa in ospedale”; dalle 11 alle 13 nell’open space al piano terra del Dea Fazzi: info point sui percorsi di accesso alla rete antiviolenza e dimostrazione di tecniche di autodifesa. A seguire un concerto. Accesso libero, senza prenotazione.

Il 25 novembre dalle 9 alle 13 verranno eseguiti colloqui, telefonici e in call con gli psicologi. Per accedere basterà collegarsi al sito

Maggiori informazioni disponibili sul portale dedicato