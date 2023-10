Al via le celebrazioni in onore di San Filippo Smaldone, tutte le iniziative

A cento anni dalla sua scomparsa, il Salento si prepara a celebrare, domenica 15 e lunedì 16 ottobre, San Filippo Smaldone e la sua straordinaria opera educativa e sociale in favore delle persone sorde, con un ricco programma di eventi promossi da Provincia di Lecce e Comune di Lecce, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lecce e le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

Iniziato un anno fa, il Primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone si avvia così a conclusione a Lecce, città dove il “Santo educatore” approdò nel 1885. Qui fondò la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori e, subito dopo, l’Istituto per sordomuti insieme a numerose “case” dei sordi in altri Comuni salentini tra cui, San Cesario, Trepuzzi, Castro. Come testimoniato da alcuni carteggi e documenti dell’epoca, tra il sacerdote e la Provincia di Lecce si creò un legame speciale, che rese possibile la prosecuzione della sua attività benefica. Fu proprio il Consiglio provinciale, all’epoca Consiglio della Deputazione provinciale di Terra d’Otranto, infatti, a sostenerlo nel progetto di fondazione dell’Istituto per sordomuti a Lecce.

Il programma si aprirà domenica 15 ottobre, alle 18, con la celebrazione eucaristica dell’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia, presso la Parrocchia di San Filippo Smaldone. A seguire, alle 19, il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il sindaco del Comune di Lecce Carlo Salvemini, inaugureranno la stele in marmo dedicata simbolicamente da Provincia e Comune a don Filippo Smaldone in segno di gratitudine per la sua opera sociale. La cerimonia si aprirà con il saluto di don Carlo Santoro, parroco della Parrocchia San Filippo Smaldone, unica parrocchia al mondo intitolata al Santo educatore.

Seguirà l’esibizione della Scuola Artedanza di Lequile, su coreografia ideata da Annalisa e Sara Caputo sulle note del canto “Cuore e mani” (testo di Suor Gianfranca Petruzzella e musica del M° Saverio De Robertis) e l’esecuzione di “Cuore a cuore”, canzone composta dal cantautore salentino Daniele Durante per il Centenario smaldoniano, con la coreografia di Gianni Di Noi, che interpreterà il brano attraverso la Lingua dei segni (Lis) insieme ai bambini sordi e udenti della Primaria dell’Istituto Filippo Smaldone di Lecce.

In conclusione, dopo l’intervento di Madre Lucia Neve Ingrosso, Superiora generale della Congregazione delle Suore salesiane dei Sacri cuori, saranno lanciati in cielo alcuni palloni rossi a forma di cuore sulle note dell’inno “Il divino Effatà” (testo di Suor Anna Teresa Savino, musica del M° Marco Frisina).

Le celebrazioni proseguiranno lunedì 16 ottobre, a partire dalle 19, nelle Officine Cantelmo, con l’incontro tematico “Don Filippo e Lecce: azione reciproca di un bene sociale”, titolo scelto anche per l’opuscolo dedicato al Santo, che sarà diffuso in questa occasione.

In apertura sono previsti i saluti di Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Sebastiano Leo, assessore alla Formazione della Regione Puglia, Paolo Foresio, assessore del Comune di Lecce, Luigi De Luca, direttore del Polo Bibliomuseale, Madre Neve Lucia Ingrosso, superiore generale Suore Salesiane Sacri Cuori. Spazio, quindi, agli interventi di Mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce (San Filippo e la Chiesa in uscita), Hervé Antonio Cavallera, docente presso l’Università del Salento (Don Filippo, pioniere dell’educazione dei sordi a Lecce), suor Ines De Giorgi, delegata Suore Salesiane dei Sacri Cuori (La missione continua nel tempo), Dario Palma, avvocato e presidente Enac Puglia (…e si apre alle nuove povertà). In chiusura Marcello Mazzotta (Testimonianza di un sordo). I lavori saranno coordinati da Salvatore Capone, presidente “TempoPresente Aps”.

L’incontro, aperto a tutti e, in particolare, ai non udenti attraverso il servizio della lingua dei segni (Lis), sarà animato da due intermezzi musicali. Il primo a cura del Coro di Ippocrate, che eseguirà “Alla gloria del Bernini”, testo mons. Antonio Pellegrino, musica e pianoforte M° Valerio De Giorgi, dirige M° Raffaele Lattante. Il secondo a cura del Coro delle Salesiane dei Sacri Cuori, che interpreterà il brano “Cento anni di fede”, testo Madre Angela Casciaro, musica M°Antonio Parisi, pianoforte M° Valentina Parentera, dirige M° Suor Caterina Bufi.

Le celebrazioni del primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone (Napoli, 27 luglio 1848 – Lecce, 4 giugno 1923), beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 e canonizzato da Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006, sono state avviate il 15 ottobre 2022. Don Filippo Smaldone ha speso tutta la sua vita impegnandosi, con un forte spirito missionario, a promuovere l’educazione e l’inserimento lavorativo e sociale delle persone sorde in un’epoca in cui erano considerate non autosufficienti, incapaci di intendere e di volere e, quindi, emarginate.