Giornata del diabete, due iniziative dedicate alla salute e allo screening organizzate dal Lions Club “Casaranello”

In occasione della giornata del diabete, a Casarano il Lions Club Casaranello “Arte e cultura” presieduto da Maria Nuccio promuove due importanti appuntamenti dedicati alla salute.

Il 16 novembre alle ore 17.30 nell’auditorium comunale Gino Pisanò di Casarano si terrà il convegno “Diabete tipo 1 e immagine corporea: nuove frontiere”. D

opo i saluti del sindaco della città, Ottavio De Nuzzo, del presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva e del direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, interverranno il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Lecce, dr. Domenico De Giorgi e il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Casarano, Rossella Cortese. Le maggiori problematiche legate a questa malattia, ma anche le nuove frontiere saranno al centro del dibattito animato dalla dr.ssa Rita Tanas, pediatra endocrinologa, da Assunta Tornesello, direttore UOC Oncoematologia pediatrica di Lecce dalla dr.ssa Elvira Piccinno, pediatra endocrinologa al Giovanni XXIII di Bari e dalla dr.ssa Giuliana Cardinale, responsabile day service dell’ospedale Ferrari di Casarano. A moderare il dibattito Rosella Longo, pediatra. L’evento è coordinato dal dott. Raffaele Garzia, socio del club e presidente distrettuale Aild per circoscrizione F. Interverrà inoltre Francesco Manfredi, coordinatore distrettuale Aild e referente distrettuale Aild per la circoscrizione F. Per Aild interverrà anche l’ing. Salvatore Calcagnile, referente provinciale. Porterà la sua testimonianza Luigi Maggipinto, coordinatore della comunicazione Lions. Conclusioni affidate ad Adele Di Marini, presidente Lions distretto 108 Ab Circ. F.

Il giorno seguente, 17 novembre, appuntamento alle ore 9 in piazza Indipendenza a Casarano per la Giornata dello Screening. Sino alle 11.30 saranno presenti volontari del club, medici e sanitari per effettuare lo screening gratuito del diabete, della pressione arteriosa e l’esame audiometrico a cura di Renato Franza, otorinolaringoiatra e socio del club e della volontaria Carla Memmi, tecnico di audiometria. Saranno presenti anche volontari della CRI che svolgeranno alcune dimostrazioni pratiche e i volontari dell’associazione Lagoblu che distribuiranno gadget e materiale informativo.

“In un momento storico in cui la gente, e i dati lo dimostrano, molto spesso non riesce a curarsi adeguatamente e si vede costretta a rinunciare agli esami medici e diagnostici, anche per difficoltà economiche, crediamo che sia importante promuovere iniziative informative, divulgative che possano far conoscere e far emergere non solo le problematiche, ma anche le nuove ricerche e le nuove frontiere della scienza, che per fortuna, va sempre avanti. Ma c’è anche una volontà precisa di dare un segnale concreto, fattivo e tangibile di sostegn e sensibilizzazione verso l’importanza della prevenzione per malattie che sempre più interessano la popolazione”, sottolinea la presidente del Lions Club Casaranello Maria Nuccio.