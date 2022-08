“Mytico” ed “Estate al Museo”, a Nardò un laboratorio didattico e una percorso di minitrekking per i più piccoli

Tutto pronto al Museo del Mare Antico di Nardò, dove, a distanza di pochissimi giorni l’uno dall’altro, si svolgeranno due iniziative dedicate ai più piccoli.

Si parte domain, giovedì 18 agosto, con “Mytico”, un laboratorio didattico di archeologia dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, a cura di The Monuments People.

Il mondo degli dei e degli eroi dell’antichità costituisce la base di tutte le storie. Le opere d’arte nascono dalla creazione di racconti attorno alle divinità e alle figure di eroi.

Dall’osservazione dei reperti archeologici si farà un tuffo nella mitologia, per conoscere Zeus e i suoi numerosissimi figli e discendenti, tutti con speciali superpoteri. Storie, miti e leggende del mondo antico, dove dei ed eroi diventeranno i protagonisti di un racconto personalizzato da ogni partecipante attraverso forme e colori.

Le attività prenderanno il via alle ore 18.30; la prenotazione è obbligatoria ai numeri di telefono 328.5762647 e 329 0070282; il contributo previsto per la partecipazione è di 5 euro.

Estate al Museo

Sabato 20 agosto, l’appuntamento è alle ore 19.00, per una visita guidata al Museo della Mare Antico di Nardò e minitrekking notturno nel Parco “Portoselvaggio e Palude del Capitano“, un evento di Avanguardie in collaborazione con The Monuments People Aps.

Storie romane di veterani, schiavi e marinai, tra il Museo del Mare Antico e il Parco “Portoselvaggio e Palude del Capitano”, dove i partecipanti percorreranno un facile e pianeggiante itinerario costiero che ricalca una secolare via del sale e che accompagna a scoprire specchi di acqua dolce.

L’inizio delle attività alle ore 19.00, presso il Museo, per sposarsi spostarsi al Parcheggio del Frascone, da dove alle 21 avrà inizio l’escursione notturna.

Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria, chiamando i numeri 349.3788738; 328.5762647 e 329.0070282, oppure inviando un messaggio WhatsApp al 3460974529. Il contributo è pari a 15 euro