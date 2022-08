Inquilini case popolari, sei mensilità in conto canone grazie all’incremento del ‘Fondo Straordinario Emergenza Covid 19’

E’ stato incrementato il “Fondo Straordinario Emergenza Covid 19” per gli inquilini delle case popolari che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di 6 mensilità di locazione che verranno assegnate ai beneficiari in conto canone.

Buone notizie, quindi, quelle portate dal Sicet – Cisl, il Sindacato Inquilini della Cisl di Lecce. Al termine di una proficua contrattazione con le Organizzazioni Sindacali degli inquilini, l’Amministratore Unico di Arca Sud Salento ha incrementato il “Fondo Straordinario Emergenza Covid 19” in 6 mensilità. Ciò ovviamente è utile ad allargare in primis la platea dei beneficiari e successivamente il ristoro per gli inquilini più fragili.

Si tratta di un fondo stanziato dalla Regione Puglia di 3 milioni di euro e ripartito tra le varie provincie pugliesi.

Ovviamente, ottenuto questo importante risultato in termini economici bisogna anche spingere sull’altro punto dolente, ovvero quello della carenza di alloggi. Sicet promette che a breve solleciterà Arca Sud Salento al fine di rendere disponibili molti alloggi presenti nel nostro territorio da troppo tempo chiusi per necessità di ristrutturazione. Riuscendo in questo intento, si potrà far così scorrere le graduatorie esistenti e assegnare quanto prima gli alloggi agli aventi diritto.

Un incontro sarà chiesto anche al Comune di Lecce con la richiesta che venga effettuato un nuovo bando Erp, visto che il precedente risale al 2016 e per legge è necessario effettuarlo ogni 4 anni.

“Dopo mesi di attesa – conclude Alessandro Monosi, Segretario Territoriale Sicet Cisl Lecce – il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha emanato il decreto per il riparto alle regioni del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, meglio noto come fondo affitti, relativo al 2022. La dotazione complessiva del fondo è salita a 330 milioni di euro dagli iniziali 230 milioni previsti dalla legge di bilancio, per effetto dello stanziamento aggiuntivo di 100 milioni previsti dal Decreto Aiuti. Ci auguriamo che appena le somme saranno disponibili i Comuni provvedano immediatamente ad effettuare i bandi”.