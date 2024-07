Veglie fa un passo avanti verso una città più pulita, installati nuovi cestini e dog dispenser

Veglie si conferma sempre più attenta al rispetto dell’ambiente e al benessere dei suoi cittadini. Nuove installazioni di cestini urbani e dog dispenser vanno ad arricchire il panorama della città, offrendo ai residenti e ai visitatori strumenti concreti per mantenere pulite le aree pubbliche.

27 nuovi cestini sono stati posizionati strategicamente in punti di maggiore affluenza, mentre altri 2 dog dispenser sono stati installati per facilitare la raccolta delle deiezioni canine. Queste ultime si aggiungono ai precedenti 18 posizionati a marzo, coprendo così gran parte del territorio comunale.

“Insieme all’ufficio Ambiente abbiamo ritenuto di procedere con quest’ultime installazioni per coprire totalmente le zone più frequentate dai nostri cittadini e non solo”, spiega l’assessore all’Ambiente, Gianni Rollo. “Avere molti cestini urbani nel proprio paese è un aspetto importante per mantenere la pulizia delle aree pubbliche. Riduciamo i rifiuti a terra, miglioriamo l’igiene urbana e c’è una maggiore sensibilizzazione tra i cittadini”.

Una mappa interattiva è a disposizione di tutti i cittadini per localizzare facilmente il cestino o il dog dispenser più vicino. Consultabile anche sul sito istituzionale del Comune.

“Sono soddisfatta dell’attività che stiamo portando avanti sul fronte della cura e tutela dell’ambiente che ci circonda”, commenta il Sindaco Mariarosaria De Bartolomeo. “Il rispetto dell’ambiente è un lavoro di squadra”, aggiunge il consigliere delegato, Cosimo Vetrano. “Siamo certi che anche i nostri concittadini faranno la loro parte, utilizzando al meglio tanto i cestini quanto i dog dispenser”.