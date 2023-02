“Non gode mai”, insulti e minacce alla Sindaca durante il comizio di opposizione

Capita che i comizi siano infuocati, soprattutto quando si sale sul palco per lanciare accuse per qualcosa che non è stato fatto o non è stato fatto come dovrebbe, per puntare il dito contro l’amministrazione in carica o per informare i cittadini di cosa accade nel chiuso dei palazzi, ma quanto accaduto a Collepasso non ha nulla a che fare con la competizione tra due schieramenti. A favor di telecamera – tant’è che il video è finito sui social sollevando non poche polemiche (e indignazione) – sono state pronunciate parole offensive, insulti sessisti e persino minacce.

Per capire cosa sia accaduto, tocca andare con ordine. In piazza Dante, nella cittadina del basso Salento che conta poco più di 5.700 anime, era in programma un comizio dell’opposizione per fare il punto su questi primi anni di amministrazione, ma quando a prendere la parola è stato Salvatore Perrone, ex primo cittadino, sono risuonate frasi contro la sindaca Laura Manta che hanno lasciato senza parole. « Questa signorina, o signoretta, sta esagerando. Domani mattina verificherò se la richiesta della sindaca o di questa amministrazione è arrivata dopo la mia o prima, perché se è arrivata dopo la mia, domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, in presenza di persone » ha dichiarato al microfono, davanti ad alcuni cittadini che hanno ripreso e postato l’intervento sui social.

Non solo, in un altro passaggio le parole sono diventate ancor più pesanti: «Lei sembra che gode come donna quando fa querele. Non gode mai, solo quando fa querele prova goduria» ha continuato, mentre – stando almeno a quanto raccontato – tutti gli esponenti di minoranza applaudivano. Circostanza poi smentita in una nota a firma dei consiglieri Mario Vecchio e Sabrina Perrone del gruppo “Nuova Alleanza per Collepasso”.

La replica della sindaca: “spettacolo volgare e osceno”

Non si è fatta attendere la risposta della prima cittadina presa di mira. In un lungo post condiviso sui social, infatti, la diretta interessata ha commentato l’accaduto: «Credevo volessero parlare di politica, di comunità, di programmi, di Collepasso. Niente di tutto questo. Questa sera è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno. Un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una donna» si legge nel post in cui la Sindaca ha “riassunto” quanto accaduto, dalle minacce del consigliere Salvatore Perrone di prenderla a schiaffi vicino a tutti alle esternazioni sessiste, scomposte, fuori luogo che nulla hanno a che vedere con il suo ruolo politico.

«Faccio i miei complimenti ai consiglieri Rocco Sindaco, Mario Vecchio e alla consigliera Sabrina Perrone, che solo qualche giorno fa vantava di aver seguito un corso di formazione sulla violenza contro le donne. Le donne però che se sono avversarie politiche possono essere derise e umiliate, ha concluso Manta, prima di lanciare un messaggio “forte e chiaro” a tutti i ragazzi e le ragazze: «Non dovete avere paura di esporvi, di impegnarvi, di farvi valere nel mondo della scuola, nella società, nel mondo del lavoro. Ci sarà sempre qualche cafone e povero di spirito che proverà ad umiliarvi quando non avrà altri argomenti per attaccarvi. Non cedete. Siate forti. La società ha bisogno di cittadini coraggiosi e soprattutto di persone per bene. Andiamo avanti».

Due consiglieri di opposizione prendono le distanze

Poche ore dopo due consiglieri di opposizione – Mario Vecchio e Sabrina Perrone del gruppo consiliare di “Nuova alleanza per Collepasso” – hanno voluto prendere le distanze da quelle parole ritenute, da più parti, offensive e sessiste.

«Nel corso del comizio tenuto dai consiglieri del gruppo Nuova Alleanza per Collepasso, svolto con i consueti toni moderati – che riproponiamo per una ricostruzione veritiera dei fatti – abbiamo evidenziato che da quando si è insediata la nuova amministrazione si è sempre cercato il dialogo corretto nel massimo rispetto possibile.

Ai cittadini di Collepasso è ben noto che i gruppi di opposizione sono almeno due e volerli associare, come fa il sindaco Laura Manta, dimostra un intento speculativo sulle parole di uno dei consiglieri di un differente gruppo consiliare, tra l’altro di altra estrazione politica. Si invita cortesemente, infine, sindaco ed assessori, a rispondere puntualmente alle domande che il gruppo consiliare di centro destra, Nuova Alleanza per Collepasso, ha posto durante il proprio comizio e di impegnarsi all’uopo al fine di creare le migliori condizioni per un dialogo costruttivo con tutti i cittadini».