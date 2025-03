Nel “Vito Fazzi” eseguito il primo intervento di Chirurgia Robotica Pediatrica

Nei giorni scorsi l’equipe di Chirurgia Pediatrica del ‘Vito Fazzi’ di Lecce ha eseguito con successo il primo intervento in Chirurgia Robotica Pediatrica.

L’operazione, con l’utilizzo del robot Da Vinci, ha riguardato un bambino di 8 anni affetto da ostruzione del giunto pielo-ureterale, ovvero l’ostruzione della giunzione tra la pelvi del rene e l’uretere che, impedendo il corretto passaggio di urine verso la vescica, provocava dilatazione del bacinetto del rene.

Il piccolo ha presentato un regolare decorso post-operatorio ed è stato dimesso dopo tre giorni di degenza.

Questo intervento segna un importante ed ulteriore passo avanti per la Chirurgia Pediatrica del Fazzi: la chirurgia robotica infatti si caratterizza per la mini invasività con riduzione del dolore e del disconfort post-operatorio per il paziente, oltre che per il rapido recupero con tempi di degenza ridotti.

Un ulteriore tassello che conduce il reparto – diretto da Lucia Russo – agli standard nazionali rispetto all’approccio robotico della patologia malformativa urologica ma anche addominale e gastrointestinale complessa:

“È un ulteriore successo dell’equipe di Chirurgia Pediatrica, di cui sono orgogliosa – ha dichiarato la Lucia Russo – è il frutto di un lungo percorso formativo, durato alcuni mesi, nel corso dei quali, con la Dott.ssa Aurelie Chiappinelli ed il Dott. Massimo Ronzini, abbiamo frequentato i corsi di Chirurgia Robotica grazie al contributo finanziario delle associazioni Triacorda onlus, Michela, l’Angelo Farfalla e Il Sorriso di Pierandrea. Un ringraziamento particolare va all’equipe anestesiologica pediatrica, al Professore Giovanni Cobellis, Direttore della Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona e della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica di cui facciamo parte quale Struttura Collegata, che ancora una volta ha messo a disposizione la sua esperienza supportandoci. Ringrazio gli infermieri della Chirurgia Pediatrica la cui professionale dedizione per i nostri piccoli è superlativa, ed ancora un grazie alle Associazioni già citate che supportano sempre e con prontezza le nostre esigenze formative col fine unico di offrire qualità assistenziale ai piccoli pazienti” ha concluso.

“L’uso della robotica in chirurgia pediatrica migliora significativamente l’offerta assistenziale per la popolazione pediatrica nella nostra Asl. Compiamo un ulteriore passo nel potenziamento e nel miglioramento dei trattamenti in favore nei nostri piccoli pazienti, con l’adozione di tecnologie avanzate e sicure, grazie a professionisti attenti, desiderosi di formazione e di crescita e grazie alla generosità di una rete di associazioni particolarmente attente alle esigenze reali dei clinici e del sistema sanitario regionale” ha dichiarato il Direttore Generale Stefano Rossi.