Disservizio sul collegamento in bus. Il sindaco di San Cesario protesta con le Ferrovie Sud Est

Perdere il bus può essere un problema serio per chi deve raggiungere la propria scuola e non riesce a farlo o non riesce a farlo in tempo. Per queste ragioni, dopo le segnalazioni pervenute, il sindaco di San Cesario di Lecce Giuseppe Distante ha deciso di scendere in campo chiamando in causa direttamente le Ferrovie Sud Est.

Scrive il sindaco: “A seguito della segnalazione di un grave disservizio pervenuta a questo ente, Vi invitiamo a mettere in atto ogni tipo di iniziativa utile a evitare che abbiano a ripetersi i medesimi disagi ai cittadini di San Cesario che hanno necessità quotidiana di raggiungere il capoluogo, in particolare gli studenti, tutti titolari di abbonamento, che sono diretti a scuola, dove hanno bisogno di arrivare in tempo utile.

Anche negli anni passati – continua il sindaco – ho raccolto le lamentele da parte di molti miei concittadini. Ecco perché auspico che il servizio possa svolgersi in maniera corretta nella massima serenità di operatori e utenti”.