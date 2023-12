Taglio dei voli sulla tratta Brindisi-Milano, il sindaco di Lecce: ‘Siamo preoccupati’

Non si placano le polemiche sulla decisione di Ita Airways di tagliare i voli ‘da’ e ‘per’ il Salento a partire dalla prossima primavera, quando saranno cancellati i collegamenti aerei Brindisi-Milano Linate delle 06.10 e Milano Linate-Brindisi delle 22.05.

Il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, nei prossimi giorni chiederà un incontro al Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, per sostenerlo nel serrato confronto avviato con quella che dovrebbe essere la compagnia di bandiera al fine di evidenziare le richieste di Lecce e del Salento che, rimarca il primo cittadino ha un numero di abitanti superiore a quello di dieci regioni italiane.

«Voglio esprimere la preoccupazione della nostra comunità – afferma in una nota Salvemini – per la perdita di un collegamento che impoverirebbe ulteriormente un servizio pubblico per tanti cittadini salentini che per motivi di lavoro e studio raggiungono Milano o fanno ritorno nel Salento utilizzando quelle tratte. Già oggi l’offerta di voli in partenza per Milano Linate e Roma Fiumicino dall’aeroporto del Salento – che è al servizio di un bacino di circa 1.700.000 pugliesi – è dimezzata rispetto a quella dell’altro importante scalo regionale di Bari (6 contro 11). In questi anni lo sviluppo del traffico aereo ha costituito uno degli assi portanti della crescita economica e dello sviluppo turistico del territorio salentino. Sono in corso investimenti fondamentali, che andranno a incidere sull’efficienza e la modernizzazione dell’aeroporto di Brindisi, come il collegamento ferroviario, con la realizzazione della stazione Aeroporto con fondi Pnrr, e gli interventi previsti dal Piano strategico di Aeroporti di Puglia. La compagnia che per vocazione intende interpretare il ruolo di principale vettore nazionale deve, assieme alle istituzioni, investire in fiducia in uno scalo che rappresenta una infrastruttura strategica per un territorio vasto, composto da tre province, fortemente orientato al turismo e all’accoglienza, che ha visto negli anni post pandemia crescere costantemente i dati sul transito di passeggeri».