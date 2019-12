Una scuola inclusiva e…creativa! L’Istituto Comprensivo ‘V. Bodini’ di Monteroni e Arnesano svela i segreti dei suoi Pon

Se chiedete alla dirigente scolastica di questa scuola quale sia stata la sua più grande soddisfazione nel dirigere l’Istituto Comprensivo ‘Vittorio Bodini’ di Arnesano e Monteroni di Lecce, non vi citerà i numerosi riconoscimenti e le tante, tantissime, partecipazioni a iniziative e progetti didattici.

Addolorata Natale, la preside, vi parlerà con la luce negli occhi di quello che accade d’estate, quando la scuola resta aperta per ospitare nuove proposte educative e tanti bambini, che per vari motivi non possono andare tutti i giorni al mare, trovano nei suoi plessi un luogo in cui crescere e giocare.

Una scuola aperta che pulsa di iniziative è un segnale forte: per il territorio, per le famiglie, per i ragazzi. Una scuola aperta è presidio di socialità, di regole, di educazione e, all’occasione, anche di spensieratezza.

Ma quando si parla di iniziative non si fa riferimento a progetti sporadici che possono lasciare il tempo che trovano. Si parla, tra le altre cose, anche e soprattutto di Fondi Sociali Europei e del Programma Operativo Nazionale 2014/20 (Pon).

Cosa sono i PON

Il Programma Operativo Nazionale (PON) varato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si intitola “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. L’obiettivo è quello di scongiurare qualcosa che soprattutto nel Sud del Paese è un rischio molto grave, ovvero il fallimento formativo precoce e la povertà educativa. Si vogliono prevenire, in buona sostanza, le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale. Parliamo quindi di ricadute culturali e sociali.

Le scuole si candidano con i loro progetti, vengono valutate e poi finanziate. Spetta a loro, poi, articolare il progetto formativo, dispiegandone i risultati positivi sui loro territori.

I progetti PON dell’Istituto Comprensivo ‘V. Bodini’ di Arnesano – Monteroni

L’Istituto Comprensivo ‘Vittorio Bodini’ di Arnesano e Monteroni di Lecce, composto da Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I° grado, ha avuto approvati due PON.

Il primo, dal titolo ‘La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura’, ha previsto la realizzazione di 4 moduli destinati agli alunni delle classi della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Media e di 5 moduli per gli studenti della Scuola Secondaria. Un totale di 9 moduli di 30 ore ciascuno che hanno spaziato dalla scrittura creativa in lingua italiana all’inglese, dalla matematica alla fisica, passando per la chimica con tanti esperimenti per avvicinarsi al suo mondo affascinante.

Questi i moduli di apprendimento finanziati con il Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/20 – Avviso 1953.

«New Page under 14», rivolto a 18/20 alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, un laboratorio di potenziamento delle competenze comunicative e linguistiche in Italiano.

«Giallo di Sera», rivolto a 18 allievi della Scuola Secondaria di I grado. Il programma del corso di scrittura creativa ha orbitato intorno alle atmosfere (contaminazioni, mescolanze, borderline) del giallo classico, giallo inglese, giallo americano, giallo sociale, poliziesco, hard boiler, noir, thriller.

«Per scrivere bisogna scrivere! Parole in rete», rivolto a 9 allievi della Scuola Primaria e a 9 allievi della Scuola Secondaria di I grado. Il corso si è basato su due pilastri: la scrittura e la creatività. È stato ideato con lo scopo di dare a tutti l’opportunità di partecipare ad un corso di scrittura creativa.

«Il gioco dell’oca», rivolto a 9 allievi della Scuola Primaria e a 9 allievi del primo ciclo della Scuola Secondaria inferiore. Si è trattato di un progetto di recupero e consolidamento delle competenze in matematica.

«Esplorazioni matematiche con GeoGebra», rivolto a 18/20 alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado. Un vero e proprio progetto di consolidamento e potenziamento finalizzato alla promozione della conoscenza del software GeoGebra.

«Experimenta in Lab» , rivolto a 9 allievi della Scuola Primaria e a 9 allievi della Scuola Secondaria di I grado. Le attività hanno riguardato fisica e chimica attraverso attività laboratoriali.

«La scienza che piace: esperimenti scientifici per comprendere e divertirsi», rivolto a 20 allievi della Scuola Primaria. Il percorso ha spaziato in maniera coinvolgente in varie attività:

cromatografia con i pennarelli,

labirinti per germogli con il fototropismo,

il sacchetto magico,

lavoretti per bambini: stampe al latte,

erosione del suolo: l’importanza del verde,

turbina ad acqua,

una collana di ghiaccio,

costruire un generatore di corrente alternata,

la biglia antigravità,

il fiore magico,

il palloncino che non scoppia,

la lanterna magica,

il palloncino sul letto di chiodi,

le candele commestibili,

il ‘diavoletto’ di Cartesio.

«Speak English 3» rivolto a 10 allievi della Scuola Primaria e 10 allievi della Scuola Secondaria inferiore (primo ciclo). È stato strutturato un modulo di inglese nel pieno convincimento che l’interazione con gli altri, in una lingua diversa da quella madre, è tanto più stimolante quando gli interlocutori discutono di argomenti comuni condivisi per fascia di età, sesso, interessi, ecc. La conoscenza di un vocabolario specifico per ragazzi di 10-12 anni ha incrementato la possibilità di confrontarsi verbalmente.

«It’s Time for English» rivolto a 20 allievi della Scuola Secondaria Inferiore (primo ciclo). Anche in questo caso è stato organizzato un modulo che parte dall’esperienza condivisa dell’importanza dell’interazione con gli altri in una lingua diversa da quella madre.

Il secondo progetto PON approvato, dal titolo ‘Da casa a scuola…ci sono braccia che lasciano andare’, è stato pensato, progettato e realizzato per i bambini delle Scuole dell’Infanzia.

Questi i moduli in cui si è articolato: