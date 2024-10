Istituto Galilei-Costa-Scarambone, una festa per celebrare il successo di ‘Mabasta’

L’Istituto Superiore Galilei-Costa-Scarambone di Lecce ha vissuto una giornata di grande orgoglio e celebrazione. Nella suggestiva cornice di Sala Dante, l’intera comunità scolastica si è riunita per festeggiare il prestigioso riconoscimento ottenuto con il progetto anti-bullismo Mabasta, vincitore dei “World’s Best School Prizes” nella categoria “Supporting Healthy Lives”.

Un traguardo storico per l’Italia, che per la prima volta vede una sua scuola primeggiare a livello internazionale in un ambito così delicato e importante come quello della lotta al bullismo e alla promozione del benessere psicologico degli studenti.

Un progetto che coinvolge tutta la scuola

La Dirigente Scolastica, Gabriella Margiotta, nel suo intervento ha sottolineato l’impegno e la dedizione di tutti gli attori coinvolti nel progetto Mabasta: “Se i ragazzi di Mabasta sono i protagonisti sul campo, interagendo direttamente con i loro coetanei, un ruolo fondamentale è svolto dai docenti, che con professionalità e passione trasmettono valori positivi e modelli di comportamento sani”.

La Dirigente ha inoltre sottolineato l’importanza di un approccio educativo che coinvolga l’intera comunità scolastica: studenti, docenti, famiglie e personale non docente. “La scuola è un luogo di crescita e di formazione, dove si imparano non solo le nozioni, ma anche i valori fondamentali per la convivenza civile. Mabasta è un esempio concreto di come la scuola possa essere un luogo dinamico e inclusivo, dove ogni studente si senta valorizzato e accolto”.

Un messaggio di speranza per il futuro

La festa di celebrazione si è conclusa con un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro. La Dirigente Margiotta, richiamando le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ribadito l’importanza del ruolo della scuola nella formazione dei giovani cittadini: “Ragazzi, il centro, il cuore, la ragione della scuola siete voi! È a voi che guardiamo per costruire un futuro migliore, basato sul rispetto, sulla solidarietà e sull’inclusione”.

Il successo del progetto Mabasta rappresenta una testimonianza concreta dell’impegno della scuola italiana nel promuovere il benessere dei suoi studenti e nel contrastare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci invita a continuare a lavorare con determinazione per creare scuole sempre più inclusive e accoglienti.