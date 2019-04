Italia – Messico, binomio vincente. La Professional & Business Network apripista per le aziende

L’ufficialità è arrivata lo scorso 12 aprile quando, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, la Professional & Business Network si è presentata al grande pubblico come la referente operativa delle Camere di Commercio del Messico.

Un traguardo importante per le aziende del territorio che da subito potranno contare sulla Professional & Business Network che si pone a fianco di tutte quelle imprese interessate ad entrare nel mercato del Centro-America.

Parola d’ordine: internazionalizzare

Da oggi, esportare in Messico beni o servizi Made in Italy non presenterà più incognite. A sciogliere ogni riserva la P&B Network che si pone in qualità di referente del sistema camerale messicano in Italia.

Lo Studio Legale dell’avvocato Riccardo Monti a Lecce, in quanto referente territoriale della P&B Network e quindi del sistema delle Camere di Commercio del Messico in Italia, si offre di rappresentare le interessanti opportunità che quel mercato in costante crescita offre per le realtà produttive del nostro territorio.

Ma non è solo l’interesse per l’esportazione di beni/servizi Made in Italy che può realizzarsi quanto sia i progetti di ”internazionalizzazione produttiva”. Stimolando, di fatto, l’avvicinamento tra domanda estera ed offerta nazionale si potranno attenuare le preoccupazioni derivanti dalla stagnazione dei consumi interni del nostro Paese.

Il forte radicamento territoriale che la P&B Network ha in Italia e la centralità dei professionisti P&B Network rispetto alle relazioni con le imprese rende quest’iniziativa innovativa in quanto finalizzata alla fruizione dell’elevato potenziale economico-finanziario che la posizione strategica del Messico ha nel continente delle Americhe.

Un garante per il successo

Internazionalizzare sia sotto l’aspetto dell’esportazione che sotto un aspetto squisitamente strategico sarà un passo importante per le aziende che puntano ad un proprio riposizionamento.

Avviare altre realtà produttive in Paesi stranieri, è imprescindibile dalla consulenza alle imprese interessate e ad una rete di corrispondenza con il mercato estero, in questo caso quello messicano, per garantire agli imprenditori italiani notizie attendibili.

La P&B Network, con un affiancamento costante alle aziende in Italia e attraverso la conoscenza dei meccanismi di mercato estero grazie apposite indagini nei settori merceologici di riferimento, diventa un garante per il successo delle attività di internazionalizzazione delle aziende ed evita “sorprese sgradite” che troppo spesso caratterizzano questo genere di attività (le grandi promesse seguite da scarsi risultati).

Non a caso, dall’altra parte dell’Oceano c’è una struttura riconosciuta istituzionalmente nel Paese che conta una rete di 262 Camere di Commercio presenti nei vari stati della Repubblica messicana.

A livello istituzionale, anche su proposta del referente messicano del progetto Patrizio Baroni, la P&B Network si propone di incrementare le relazioni commerciali fra le Regioni italiane e gli Stati del Messico, laddove una forte identità culturale tra i due popoli ed una coincidenza dei modelli produttivi, basati sulla piccola e media impresa quasi sempre a matrice familiare, facilitano questo tipo di dialogo.

Con oltre 50 accordi bilaterali con vari Paesi (principalmente nel continente americano) e, in virtù del basso costo del lavoro e della previdenza sociale, nonché del convenientissimo prezzo di acquisto delle materie prime, di cui è ricco, il Messico si presenta come un partner ottimale anche per accogliere e realizzare investimenti infrastrutturali (porti, aeroporti e vie di grande comunicazione) che permetterebbero l’efficientamento degli interscambi commerciali.

La mirata e chiara legislazione messicana finalizzata a supportare la nascita di nuove imprese e diretta ad agevolare gli investimenti esteri, unita alla bassa pressione fiscale, fanno di questa realtà un’area geografica di riferimento da tenere in considerazione invitando le nostre imprese a guardare ad Occidente.

Professional & Business Network a Lecce

La vision associativa di P&B Network consiste non solo nell’affiancamento delle imprese interessate, ma anche nel sostegno di un modello imprenditoriale che possa fornire un’alternativa seria e concreta alle multinazionali. Spesso infatti, queste ultime, nel mondo della produzione e del commercio mondiale, rappresentano un serio limite allo sviluppo e permanenza delle nostre imprese sul mercato.

A Lecce, le aziende interessate all’iniziativa, potranno fare riferimento allo Studio Legale dell’avvocato Riccardo Monti.

La prima consulenza per le imprese è assolutamente gratuita e verrà sviluppata in diretto e stretto contatto con il sistema camerale messicano della CA.NA.CO Servytur.

Un’iniziativa a cui collaborano oltre 30 professionisti in tutta Italia e che è in costante ampliamento. Un progetto con un idea inclusiva che crea le condizioni migliori per collaborare con le differenti realtà produttive italiane che convergeranno sulla mission associativa di Professional & Business Network.